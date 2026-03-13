Poluare masivă în lacul de acumulare Vidraru. Autoritățile intervin pentru a asigura continuarea furnizării apei potabile

Operatorul local trebuie să asigure monitorizarea calității apei, susține prefectul județului Argeș. Foto: Romeo Dinica/ Facebook Apele Române

Prefectul judeţului Argeş, Ioana Făcăleaţă, a convocat, joi seară, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU), după ce pete de ulei şi de combustibil au apărut pe suprafaţa apei din barajul Vidraru. CJSU a dispus măsuri pentru ca agentul poluant să nu ajungă în staţiile de tratare. Primele ipoteze arată că substanţele s-au scurs de la o barcă, relatează Agerpres.

“În cadrul ședinței CJSU am dispus: luarea tuturor măsurilor pentru izolarea, stoparea și neutralizarea poluării; stoparea unei eventuale propagări a poluării în aval de baraj”, a transmis Ioana Făcăleață.

Ea a precizat că situația trebuie gestionată astfel încât alimentarea cu apă în municipiul Curtea de Argeș și comunele limitrofe să fie asigurată fără a fi afectată de poluare, iar operatorul local, societatea Aquaterm SA, trebuie să asigure monitorizarea calității apei și informarea promptă a populației.

“Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Județean de Poliție, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Administrația Bazinală de Apă Argeș Vedea și celelalte instituții competente au obligația de a monitoriza permanent evoluția situației. La fața locului au început deja intervenții de izolare a sursei poluării și se continua până la eliminarea completă a riscurilor de mediu și pentru populație”, a mai anunțat prefectul județului Argeș.