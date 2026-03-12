Preşedintele Ungariei vine duminică la Târgu Secuiesc, de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. La ce manifestaţii va participa

Preşedintele Ugariei, Sulyok Tamás. Foto: Agerpres

Preşedintele Ungariei, Sulyok Tamas, va participa duminică, 15 martie, la manifestările organizate în municipiul Târgu Secuiesc cu prilejul Zilei Maghiarilor de Pretutindeni şi comemorării Revoluţiei de la 1848-1849, a anunţat, joi, conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Covasna, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, manifestările vor începe duminică dimineaţă cu o slujbă religioasă, urmată de depuneri de coroane de flori la plăcile memoriale dedicate eroilor revoluţiei, precum şi de tradiţionala paradă a husarilor călare şi a carelor alegorice ale păstrătorilor de tradiţii din satele învecinare.

Ceremoniile oficiale, care vor avea loc în parcul central din Târgu Secuiesc, vor începe la ora 14:00, iar la acestea vor participa, printre alţii, preşedintele Ungariei, dr. Sulyok Tamas, care va susţine un discurs festiv, precum şi ambasadorul Ungariei la Bucureşti şi reprezentanţi ai Consulatului General al Ungariei de la Miercurea-Ciuc.

În municipiul Sfântu Gheorghe, adunarea populară va avea loc duminică, de la ora 13:00, în centrul oraşului şi va fi precedată de depuneri de coroane de flori la mai multe monumente dedicate revoluţiei paşoptiste, de parada husarilor şi momente artistice.

Participanţii la defilarea festivă vor porni din două puncte ale oraşului, respectiv de la stâlpul funerar Varadi-Bartalis din Cartierul Simeria, respectiv de la monumentul bătăliei de la Epresteto din Cartierul Gării şi se vor întâlni în Piaţa Centrală, iar pe traseu vor desfăşura, ca în fiecare an, steaguri secuieşti şi maghiare în lungime de peste 100 de metri.

Covasna va găzdui o gală festivă

În oraşul Covasna, participanţii la festivităţi se vor aduna în centrul oraşului la ora 13:30, de unde va porni o paradă ecvestră spre locul ceremoniei. Vor avea loc discursuri ale oficialităţilor, un program artistic şi depuneri de coroane la monumentele comemorative, iar seara, de la ora 19:00, Centrul Cultural Covasna va găzdui o gală festivă dedicată evenimentului.

Sâmbătă sunt programate ceremonii şi depuneri de coroane de flori şi la furnalul de la Bodvaj, unde, sub îndrumarea lui Gabor Aron, au fost turnate primele tunuri folosite de secui în luptele din 1848-1849, iar duminică vor avea loc manifestări atât în oraşul Baraolt, cât şi în aproape toate localităţile din judeţ locuite de etnici maghiari.

Activităţile sunt organizate de către autorităţile locale, instituţii de cultură, biserici şi organizaţii civile, iar, pentru buna desfăşurare a evenimentelor, temporar vor fi instituite restricţii de circulaţie.