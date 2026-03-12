Planeta se pregătește pentru un Super El Niño: Se anunță vreme extremă tot anul. Cum va fi vara în Europa

3 minute de citit Publicat la 12:25 12 Mar 2026 Modificat la 12:26 12 Mar 2026

Planeta se pregătește pentru un Super El Niño: Se anunță vreme extremă tot anul. Foto: Severe-weather.eu

O schimbare majoră a vremii la nivel global este în desfășurare, pe măsură ce fenomenul La Niña, care a durat mai mulți ani, se destramă oficial și lasă loc pentru un El Niño în plină dezvoltare. Cele mai recente analize oceanice arată o încălzire semnificativă în Pacificul tropical, semnalând apariția unui eveniment puternic, care ar putea ajunge chiar la statutul de Super El Niño până la sfârșitul anului 2026.

Acest fenomen este declanșat de rafale puternice de vânt dinspre vest și de un val oceanic Kelvin uriaș, care se ridică acum în Pacificul de Est. O astfel de încălzire intensă a apei din Pacificul tropical poate modifica fundamental curenții de jet globali și poate declanșa un efect de domino care afectează America de Nord, Europa și restul planetei, scrie Severe Weather.

Ce este ENSO și cum influențează vremea globală

ENSO, prescurtare de la El Niño Southern Oscillation, reprezintă oscilațiile naturale ale temperaturii oceanului în regiunea ecuatorială a Pacificului. Această zonă alternează între faze reci (La Niña) și calde (El Niño) la intervale de 1–3 ani.

La Niña - faza rece, asociată cu răcirea apelor din Pacific, modifică circulația globală și poate aduce precipitații și temperaturi mai scăzute în anumite regiuni.

El Niño - faza caldă, care încălzește apele Pacificului și poate declanșa schimbări majore în circuitele atmosferice și în tiparele climatice globale.

Ciclul ENSO influențează direct presiunea atmosferică, precipitațiile și temperatura la scară globală, afectând astfel Europa, America de Nord, America de Sud, Asia și alte regiuni.

De la La Niña la El Niño: cum se produc schimbările

Vânturile comerciale din tropice joacă un rol crucial în trecerea de la La Niña la El Niño. Când vânturile estice slăbesc sau se inversează, acestea favorizează încălzirea apei de suprafață, declanșând un El Niño.

În ultimele săptămâni, mai multe rafale de vânt dinspre vest au dizolvat treptat anomalile reci ale La Niña, iar oceanul tropical se încălzește rapid. Temperaturile medii ale suprafeței oceanului în regiunea ENSO sunt deja pozitive, cu cel mai mare efect în Pacificul de Est, unde temperaturile depășesc cu aproximativ 2°C valorile normale.

Un val oceanic Kelvin masiv, care transportă căldură din adâncime către suprafață, accelerează procesul, pregătind scena pentru un Super El Niño în 2026.

Primele efecte: Vara 2026

Deși El Niño se va instala complet abia spre sfârșitul anului, atmosfera poate începe să prezinte deja tipare caracteristice pentru acest fenomen în vara lui 2026.

În Europa, previziunile arată temperaturi peste medie în centrul și nordul continentului, în timp ce partea de vest va avea temperaturi apropiate de normal.

În SUA și Canada, se estimează temperaturi normale sau ușor sub medie în nord-estul Americii de Nord și temperaturi mai ridicate în regiunile nord-vestice și sudice.

Un alt efect important pentru SUA este reducerea activității uraganelor în Atlantic. El Niño crește presiunea și stabilitatea atmosferică, ceea ce reduce probabilitatea formării furtunilor puternice și a uraganelor majore pe coastele americane, acționând practic ca un „scut natural”.

Iarnă 2026/2027: Impact major în emisfera nordică

El Niño afectează și sezonul de iarnă, cu modificări importante ale presiunii atmosferice și ale curenților jet.

În SUA și Canada, nordul și vestul Americii de Nord vor fi mai calde decât în mod obișnuit, în timp ce sudul și estul vor experimenta temperaturi mai scăzute și precipitații ridicate.

Zăpada va fi redusă în regiuni precum Midwest și nordul SUA, dar poate crește în sudul și estul Statelor Unite, datorită sistemelor de presiune scăzută care urmăresc coasta sudică.

Europa resimte, de asemenea, efectele indirecte ale El Niño, prin modificări ale presiunii în Atlanticul de Nord. În trecut, iernile cu El Niño în nordul Europei au fost mai reci, cu perioade alternative de temperaturi mai ridicate în centrul și vestul continentului.

Consecințele unui Super El Niño

Dacă fenomenul va ajunge la nivel de Super El Niño, consecințele asupra vremii globale vor fi semnificative:

Creșterea frecvenței și intensității inundațiilor, secetelor și furtunilor în mai multe regiuni

Modificarea căilor ciclonilor tropicali, reducând riscul uraganelor în Atlantic, dar generând instabilitate în alte regiuni

Perturbări în agricultura globală, aprovizionarea cu apă și energie, din cauza schimbărilor în precipitații și temperaturi.

În Europa, deși efectele directe sunt mai temperate decât în America de Nord, schimbările globale influențează curenții atmosferici și modele locale de precipitații și temperatură, având impact asupra agriculturii, ecosistemelor și societății.