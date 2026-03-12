Danemarca își imploră cetățenii să renunțe la mașini și să meargă pe jos din cauza șocului cauzat de prețul petrolului

Danemarca își imploră cetățenii să meargă pe jos din cauza șocului prețurilor la petrol. FOTO: Getty Images

Ministrul danez al Energiei le-a cerut cetățenilor să renunțe, pe cât posibil, la folosirea mașinilor, în condițiile în care prețul petrolului continuă să crească puternic din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, scrie CNBC.

Lars Aagaard, ministrul danez al Climei, Energiei și Utilităților, a declarat miercuri că războiul a împins Danemarca să recurgă la rezervele sale de petrol, în contextul în care petrolul a ajuns la "prețuri uriașe” și nu se știe cînd se va încheia conflictul.

"Vă rog, vă rog, vă rog. Ceea ce danezii ar trebui să facă este ca, dacă există vreun consum de energie care poate fi evitat, iar dacă nu este strict necesar să folosească mașina, atunci să nu o facă”, a spus el într-un interviu acordat postului public DR.

Oficialul a explicat că, dacă Danemarca reușește să economisească energie în perioada următoare, vor exista două efecte pozitive, resimțite atât de populație, cât și de stat. "În primul rând, acest lucru se poate simți în bugetul fiecărei familii, iar în al doilea rând ne poate ajuta să ne folosim rezervele cât mai mult”, a afirmat Aagaard.

Temerile legate de petrol rămân ridicate

Avertismente similare au fost emise și în alte țări. În Marea Britanie, instituții din domeniul auto le-au cerut șoferilor să reducă "deplasările neesențiale” și să își schimbe stilul de condus pentru a economisi combustibil.

În Austria, benzinăriile vor avea voie să majoreze prețurile la combustibil doar în trei zile ale săptămânii - luni, miercuri și vineri. Coaliția guvernamentală de la Viena, formată din conservatori, social-democrați și liberali a anunțat măsura miercuri, potrivit kurier.at. Ministrul austriac al Economiei, Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), a descris măsura drept o "acțiune prudentă” menită să calmeze piața și să asigure aprovizionarea. Este o intervenție în dinamica prețurilor, nu în nivelul prețurilor în sine.

Germania va permite benzinăriilor să majoreze preţurile doar o dată pe zi, pentru a face faţă repercusiunilor războiului americano-israelian împotriva Iranului, care s-a extins în alte ţări din Orientul Mijlociu şi Golful Persic, a declarat miercuri ministrul Economiei şi Energiei, Katherina Reiche, transmite EFE, potrivit Agerpres. "Vrem să rupem acest mecanism", a transmis Katherina Reiche în cadrul conferinţei de presă de astăzi.

Ministerul Industriei și Comerțului din Vietnam a încurajat companiile să adopte munca la distanță și să reducă necesarul de deplasări și transport, pentru a proteja securitatea energetică națională.

Între timp, guvernul din Filipine a introdus temporar o săptămână de lucru de patru zile în anumite instituții executive, pentru a economisi energie și a reduce consumul de carburant.

Îngrijorările legate de prețul petrolului au rămas ridicate în această săptămână, după ce transporturile de țiței prin Strâmtoarea Ormuz s-au oprit din cauza amenințării unor atacuri iraniene asupra navelor.

Prețurile petrolului au urcat joi cu peste 8%, depășind pragul de 100 de dolari pe baril. West Texas Intermediate era în creștere cu 4,6%, la 91 de dolari pe baril, în timp ce Brent, reperul global, era tranzacționat cu aproape 5% mai sus, la 96 de dolari.

Pentru a calma aceste temeri, Agenția Internațională a Energiei a decis miercuri să scoată din rezerve 400 de milioane de barili de petrol, pentru a acoperi perturbările de aprovizionare provocate de războiul cu Iranul.

AIE, care reunește 32 de state membre din Europa, America de Nord și nord-estul Asiei, a precizat că rezervele vor fi eliberate într-un interval de timp stabilit în funcție de nevoile fiecărei țări membre.

În paralel, Statele Unite au anunțat că vor elibera 172 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol, iar primele livrări sunt așteptate să înceapă săptămâna viitoare și să se întindă pe aproximativ 120 de zile.