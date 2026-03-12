Radu Marinescu cere bani pentru brăţările electronice de monitorizare a deţinuţilor care merg la muncă: Digitalizarea, o prioritate

Radu Marinescu cere bani pentru brăţările electronice de monitorizare a deţinuţilor care merg la muncă. Sursa foto: Antena 3 CNN

Ministerul Justiţiei (MJ) face eforturi pentru a obţine finanţare pentru brăţările electronice de monitorizare a deţinuţilor care merg la muncă şi a celor în permisii, a declarat ministrul Radu Marinescu, joi, cu prilejul participării sale la prezentarea raportului de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP) pe 2025, notează Agerpres.

"Digitalizarea trebuie să rămână pentru noi o prioritate esenţială. (...) Facem toate eforturile pentru a obţine finanţare, inclusiv pentru acele brăţări electronice (...), care ne-ar permite, la un standard modern, civilizat, efectiv să realizăm o monitorizare a persoanelor care merg la muncă, a celor care sunt în permisii, în conformitate cu dispoziţiile legale, sau a celor care sunt într-o întrerupere de executare a pedepsei (...) dispusă de instanţa de judecată", a declarat ministrul.

Radu Marinescu a punctat că digitalizarea constituie "o condiţie esenţială" pentru a moderniza administraţia penitenciară.

"Activitatea dumneavoastră se desfăşoară adesea în condiţii complexe, în condiţii grele, solicitante, cu un grad de responsabilitate foarte ridicat, iar rezultatele obţinute demonstrează un angajament ferm faţă de valorile serviciului public şi faţă de siguranţa societăţii (...). Rolul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este unul esenţial în arhitectura instituţională a statului român. Sistemul penitenciar reprezintă o componentă fundamentală a sistemului de justiţie în materie penală, dar şi un pilon important în asigurarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale", le-a transmis ministrul Marinescu angajaţilor din sistemul penitenciar.

El a subliniat că MJ reafirmă angajamentul său ferm de a sprijini dezvoltarea şi consolidarea sistemului penitenciar din România, astfel încât acesta să funcţioneze în deplină concordanţă cu standarde europene şi internaţionale în ceea ce priveşte regimul de detenţie.

Respectarea drepturilor deţinuţilor, o obligaţie juridică

Potrivit ministrului Justiţiei, respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate reprezintă o obligaţie juridică, dar şi o expresie a maturităţii democratice a statului român.

"Condiţiile de custodiere, accesul la serviciile medicale, educaţie, asistenţa psihologică şi cea socială, precum şi protejarea demnităţii umane constituie elementele centrale ale unei administraţii penitenciare moderne şi responsabile. (...) Reducerea recidivei este un obiectiv strategic al nostru, care nu poate fi atins fără programe coerente de educaţie, de formare profesională, de consiliere, de pregătire pentru reinserţia în societate", a afirmat Radu Marinescu.

El a precizat că Ministerul Justiţiei susţine dezvoltarea programelor de reintegrare socială, consolidarea parteneriatelor cu instituţiile publice implicate, cu organizaţii neguvernamentale şi cu mediul privat, precum şi extinderea oportunităţilor de muncă pentru persoanele private de libertate.

Ministrul Marinescu a arătat că un aspect fundamental asupra căruia instituţia pe care o reprezintă trebuie să se concentreze în continuate este modernizarea infrastructurii penitenciare.

"Vom continua demersurile de dezvoltare şi modernizare a capacităţilor de detenţie, să îmbunătăţim condiţiile de cazare, să extindem spaţiile deja deţinute şi mai ales cele destinate activităţilor educative şi de reintegrare şi - foarte important - să asigurăm condiţiile de muncă adecvate pentru personalul din sistem", a adăugat Radu Marinescu.