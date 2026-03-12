Tanczos Barna, discuţii în Ungaria despre stimularea economiilor celor două state. Ce a dus la creşterea schimburilor comerciale

Tanczos Barna, discuţii în Ungaria despre stimularea economiilor celor două state. Sursa foto: Hepta

”Consolidarea cooperării dintre România şi Ungaria în ultimii ani are efecte concrete. Întreprinderile româneşti şi maghiare, precum şi angajaţii acestora, sunt beneficiarii creşterii semnificative a schimburilor comerciale dintre cele două ţări, ca urmare a aderării la spaţiul Schengen, realizată cu sprijinul Ungariei”, a scris, joi, pe Facebook, vicepremierul Tanczos Barna, adăugând:

”Am discutat despre modul în care putem aprofunda cooperarea, stimula economiile celor două state şi răspunde provocărilor de securitate şi energetice.

Am prezentat pachetul de măsuri pentru stimularea economiei şi încurajarea investiţiilor adoptat în România, şi analizăm noi posibilităţi prin care programele de sprijin ale celor două ţări pot contribui cât mai eficient la dezvoltarea companiilor româno-maghiare. Îi mulţumesc lui Péter Szijjártó pentru reafirmarea sprijinului Ungariei faţă de aderarea României la OCDE, obiectiv strategic pentru ţara noastră”.