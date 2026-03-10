Nicușor Dan a fost informat în scris de oficiali americani că George Simion s-a lăudat că a blocat Visa Waiver

Liderul AUR, George Simion, s-a lăudat în fața unei delegații americane că el a fost personal responsabil pentru blocarea participării României la Programul Visa Waiver al Statelor Unite, se precizează în două scrisori trimise președintelui Nicușor Dan de membri ai delegației care a participat la observarea alegerilor prezidențiale din 2025.

Documentele sunt semnate de Dragoș Sprînceană, consilier politic și strateg în cadrul organizației United Strategies of America, și de Aaron Gentry, cetățean american care a participat la vizită în calitate de observator politic independent.

„În luna martie a acestui an, am călătorit în România în calitate de consilier al Comisiei Electorale Federale a Statelor Unite (Federal Election Commission), însoțindu-l pe președintele Comisiei, Trey Trainor. Delegația Statelor Unite care a participat la întâlnirile de observare a procesului electoral a fost compusă din Dragoș Sprînceană, președintele Comisiei Electorale Federale Trey Trainor și consilierul politic și strategul Aaron Gentry”, scrie Dragoș Sprînceană.

În scrisoarea acestuia se mai precizează că delegația a avut întâlniri cu mai mulți candidați la alegerile prezidențiale din România, pentru a discuta pozițiile lor politice și relațiile României cu Statele Unite.

În timpul unei întâlniri cu liderul AUR, George Simion, membrii delegației spun că au observat o serie de situații care le-au ridicat semne de întrebare.

„În cadrul uneia dintre aceste întâlniri, cu domnul George Simion, liderul partidului politic AUR și, la acel moment, candidat la funcția de președinte, delegația a observat o conduită care a ridicat îngrijorări serioase privind atmosfera și declarațiile făcute în timpul discuției oficiale”, scrie Sprînceană.

El susține că, în timpul întâlnirii, la masă erau prezente băuturi alcoolice

„În timpul întâlnirii au fost consumate mai multe băuturi alcoolice, iar numeroase sticle erau prezente pe și în jurul mesei la care se desfășura întâlnirea. Astfel de circumstanțe au creat o atmosferă incompatibilă cu standardele profesionale așteptate în mod normal în cadrul unor consultări oficiale cu o delegație internațională”, se arată în memorandum.

Autorul documentului spune că și declarațiile făcute în timpul discuției au fost considerate problematice.

„Mai îngrijorătoare au fost declarațiile făcute în timpul discuției, în care domnul Simion a recunoscut deschis și a afirmat cu mândrie că a desfășurat activități de lobby și advocacy în Statele Unite, cu scopul de a influența decizii de politică privind participarea României la Programul Visa Waiver al Statelor Unite”, scrie Sprînceană.

În același document se precizează că, în timpul întâlnirii, liderul AUR ar fi făcut o afirmație directă legată de acest program.

„În cadrul aceleiași întâlniri, domnul George Simion a admis personal, în limba engleză și în fața întregii delegații a Statelor Unite, că el a fost personal responsabil pentru eliminarea României din Programul Visa Waiver”, se mai arată în memorandum.

Un al doilea document, semnat de Aaron Gentry și adresat tot președintelui României, descrie aceeași întâlnire și confirmă că acesta a fost prezent la discuții.

„Ultima întâlnire din acea zi a avut loc în jurul orei 20:30 cu partidul AUR și candidatul lor, George Simion. Discuția din cadrul acestei întâlniri cu Simion și echipa sa a fost în mare parte lipsită de evenimente notabile, în ciuda faptului că acesta părea ușor în stare de ebrietate”, scrie Gentry.

El spune că momentul care i-a atras atenția a fost declarația făcută de liderul AUR în legătură cu Programul Visa Waiver.

„Ceea ce m-a frapat însă ca fiind un motiv serios de îngrijorare a fost faptul că acest candidat a recunoscut deschis și a confirmat în fața unui oficial al Statelor Unite că el a fost personal responsabil pentru eliminarea României din Programul Visa Waiver. El a afirmat acest lucru direct în limba engleză și s-a declarat mândru de faptul că a reușit să facă acest lucru prin influența sa asupra unor oficiali americani din Washington DC. Cuvintele și intențiile sale au fost de neconfundat”, se arată în scrisoare.

Gentry spune că transmite aceste informații pentru ca președintele României să le analizeze.

„Având în vedere gravitatea unei asemenea declarații, pot confirma că am fost martor direct la aceasta. Vă transmit aceste informații spre analiza dumneavoastră”, se mai arată în document.

Cele două scrisori sunt datate 4 martie 2026 și au fost adresate Administrației Prezidențiale de la Palatul Cotroceni.