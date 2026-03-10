Achiziții suspecte ale societății Dezvoltare Urbană Slatina. Cristian Cismaru (PUSL): „Legea nu permite fragmentarea contractelor”

1 minut de citit Publicat la 18:39 10 Mar 2026 Modificat la 18:39 10 Mar 2026

Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru. Sursa foto: Antena 3 CNN

Semne de întrebare asupra unor achiziții ale societății Dezvoltare Urbană Slatina. Cristian Cismaru (PUSL): „Legea nu permite fragmentarea contractelor”

Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru, ridică semne de întrebare cu privire la modul în care societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL, aflată în subordinea Primăriei Slatina, a atribuit mai multe contracte înregistrate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Potrivit analizei realizate de acesta pe baza datelor publice din SEAP, există contracte care vizează același tip de achiziție – arbori, precum platanul englez și arțarul argintiu – însă acestea apar în sistem cu coduri CPV diferite.

Codurile CPV sunt utilizate pentru clasificarea standardizată a produselor și serviciilor în cadrul achizițiilor publice. În cazul contractelor analizate, pentru bunuri similare ar fi fost utilizate coduri diferite, unul corespunzător categoriei „arbori”, iar altul pentru „plante ornamentale”.

Cristian Cismaru susține că situația ridică suspiciuni privind modul de atribuire a contractelor, mai ales în contextul în care solicitările sale oficiale de informații, formulate în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, nu au primit răspuns.

„Am cerut clarificări autorităților din Slatina, însă nu mi-au fost furnizate informațiile solicitate. În aceste condiții, am analizat direct datele publice din SEAP și am identificat aceste contracte. Legea achizițiilor publice este foarte clară și nu permite fragmentarea contractelor pentru a evita procedurile legale”, a declarat liderul PUSL Olt.

Acesta amintește că art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice interzice divizarea contractelor în mai multe contracte de valoare mai mică sau utilizarea unor metode de calcul care ar conduce la subevaluarea valorii estimate, dacă scopul este evitarea procedurilor prevăzute de lege.

În acest context, Cristian Cismaru solicită explicații din partea autorităților locale și cere mai multă transparență în modul în care sunt gestionate achizițiile publice și fondurile publice la nivelul municipiului Slatina.