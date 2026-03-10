Cum arată buncărul lui Khamenei din centrul Teheranului: O rețea de 5 kilometri de tuneluri sub școli și spitale

Instalația pare să fi fost folosită ca adăpost sigur pentru conducerea Iranului. Captură video: Israel Defense Forces/X

Imaginile militare israeliene ale unui complex de tuneluri subterane atribuit lui Ali Khamenei indică o rețea care se întinde pe câțiva kilometri sub centrul Teheranului, sub centre medicale, școli și cartiere rezidențiale, potrivit iranintl.com.

Complexul seamănă cu un oraș subteran. Conform videoclipului și imaginilor însoțitoare, instalația pare să fi fost folosită ca adăpost sigur pentru conducerea Iranului și ar putea fi încă folosită de oficialii rămași după moartea lui Khamenei, inclusiv de noul lider suprem.

La scurt timp după ce lovituri puternice au vizat zone din apropierea complexului guvernamental Pasteur din centrul Teheranului - un district care găzduiește președinția iraniană și mai multe birouri guvernamentale cheie - armata israeliană a publicat un videoclip care înfățișează ceea ce a descris ca sistemul de buncăre subterane al lui Khamenei.

Analiza imaginilor publicate de armata israeliană, folosind instrumente de cartografiere online disponibile publicului, sugerează că rețeaua de tuneluri se întinde pe aproape cinci kilometri.

Conform declarațiilor primarului Teheranului, Alireza Zakani, și membrilor Consiliului Local Teheran, construirea unui kilometru de tunel de metrou în Teheran costă în prezent între 5.000 și 6.000 de miliarde de tomani – aproximativ 30-36 de milioane de dolari, la un curs de schimb de aproximativ 166.000 de tomani pe dolar.

Această estimare acoperă doar lucrările de excavare și structurale. Nu include finisajele interioare, echipamentele, sistemele de ventilație sau alte instalații subterane. Pe baza acestor cifre, construirea a cinci kilometri de tunel subteran ar costa aproximativ 25.000 până la 30.000 de miliarde de tomani, sau aproximativ 150-180 de milioane de dolari.

Având în vedere cerințele de securitate care înconjoară un astfel de proiect, costul real a fost probabil semnificativ mai mare decât cel al unui tunel de transport standard.

În condiții normale, antreprenorii de tuneluri din Teheran pot excava aproximativ 10 metri pe zi. În acest ritm, construirea unui sistem de tuneluri de cinci kilometri ar dura cel puțin 500 de zile – aproximativ 17 luni. Având în vedere natura secretă a proiectului și infrastructura suplimentară implicată, este posibil ca termenul de construcție să fi fost considerabil mai lung.

Videoclipul pare să plaseze secțiunea centrală a complexului de buncăre la sud-vest de complexul prezidențial din districtul Pasteur.

Buncărul e construit sub importante centre medicale și rezidențiale

Buncărul se află direct sub Centrul Medical Shahid Shourideh, o clinică afiliată Ministerului Agriculturii din Iran. Unitatea funcționează din 1985, ca parte a complexului guvernamental mai amplu Pasteur.

Pe baza înălțimii rampelor pentru vehicule și a dimensiunilor vehiculelor vizibile în imagini, instalația centrală pare să fie situată la 40 până la 50 de metri sub pământ.

De acolo, sistemul de tuneluri se extinde spre nord-vest către o altă intrare, aproape de capătul străzii Rajabi, la aproximativ 200 de metri de complexul medical Shourideh.

Centrul Medical Shahid Shourideh, afiliat Ministerului Agriculturii din Iran, se află deasupra a ceea ce pare a fi nucleul principal al complexului de buncăre al lui Khamenei, estimat a se afla la 40-50 de metri sub pământ.

Intrarea cea mai estică cunoscută în rețeaua de tuneluri pare a fi situată în cartierul Sheikh Hadi, de-a lungul străzii Valiasr, sub parcarea cu mai multe etaje Jami. Această parcare se află chiar lângă Școala Elementară de Fete Hejrat, în timp ce Școala Elementară de Băieți Saheb a-Zaman se află la aproximativ 100 de metri distanță.

An animation published by the Israeli military on Friday appeared to show an underground military bunker beneath the slain Supreme Leader's office in Tehran, stretching under several streets in central Tehran, with at least eight entrances. pic.twitter.com/Eyebx0LRcg — Iran International English (@IranIntl_En) March 6, 2026

La marginea nordică a rețelei se află o altă parcare cu mai multe etaje, cunoscută sub numele de Complexul de Parcare 12 Farvardin, situat în apropierea intersecției dintre străzile Jomhouri Eslami și Danesh.

Ambele parcări au fost inaugurate pe 4 decembrie 2017, ca parte a unui proiect de dezvoltare urbană la care a participat primarul de atunci al Teheranului, Mohammad Najafi.

O altă intrare apare la vest de Piața Pasteur, între stația de metrou Hor și piața în sine. Acest punct de acces se află sub Moscheea Tohid. Alături de moschee se află o clădire, iar în spatele ei se află Școala Elementară de Băieți Shahid Kadkhodaei.

La aproximativ 200 de metri distanță, o altă posibilă intrare este situată în partea de sud-vest a Pieței Pasteur, de-a lungul unei străzi care găzduiește Universitatea de Comandă și Stat Major AJA - colegiul de stat major al Armatei Republicii Islamice Iran.

Intrarea cea mai estică în complexul de tuneluri pare să se afle sub parcarea cu mai multe etaje Jami, chiar lângă Școala Elementară de Fete Hejrat. În timp ce intrarea cea mai vestică identificată în rețeaua de tuneluri pare să se afle sub o clădire mică, lângă un birou responsabil pentru eliberarea permiselor pentru arme de vânătoare.

Imediat lângă clădire, împărțind un perete, se află o școală de fotbal, în timp ce zonele rezidențiale dense înconjoară complexul. Tunelurile se află, de asemenea, în apropierea complexelor rezidențiale Yas și Namjou, care sunt afiliate armatei iraniene.

Potrivit unor rapoarte, SUA și Israelul au intrat într-o fază a operațiunilor lor în care nu este nevoie să se utilizeze vehicule cu echipaj uman pentru a monitoriza instalațiile subterane ale regimului pentru a ataca pozițiile acestora atunci când pregătesc lansatoare.