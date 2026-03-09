Ce se știe despre Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului

Mojtaba Khamenei este al doilea dintre cei șase copii ai lui Ali Khamenei, fostul lider suprem al Iranului FOTO: Profimedia Images

Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului iranian Ali Khamenei, care a fost ucis în urma unui atac americano-israelian chiar la începutul războiului, a fost ales ca succesor al acestuia - cu câteva zile mai târziu decât era așteptat - și este acum liderul suprem al Iranului.

Dar în timp ce tatăl lui era o figură arhicunoscută, Mojtaba, în vârstă de 56 de ani, a stat în umbră. Nu a ocupat niciodată o funcție guvernamentală, nu a susținut discursuri publice și nu a acordat interviuri și doar câteva fotografii și videoclipuri cu el au fost publicate de-a lungul timpului, potrivit BBC.

Totuși, de ani de zile au existat zvonuri că ar fi avut o influență considerabilă în culisele puterii din Iran.

Rapoarte diplomatice americane, publicate de WikiLeaks la sfârșitul anilor 2000, îl descriau drept „puterea din spatele robelor”, fiind considerat un persoanj „capabil și autoritar” în cadrul regimului.

Cu toate acestea, alegerea lui ar putea fi controversată. Republica Islamică a fost fondată în 1979, după răsturnarea monarhiei, iar ideologia sa se bazează pe principiul că liderul suprem trebuie ales pentru statutul său religios și pentru leadershipul dovedit, nu prin succesiune ereditară.

În timpul conducerii sale, Ali Khamenei a vorbit doar în termeni generali despre viitoarea conducere a Republicii Islamice.

Un membru al Adunării Experților din Iran, organismul clerical care selectează liderul suprem, a declarat acum doi ani că Ali Khamenei se opunea ideii ca fiul său să fie candidat pentru viitoarea conducere. Totuși, el nu a abordat niciodată public aceste speculații.

Cine este Mojtaba Khamenei

Născut la 8 septembrie 1969 în orașul Mashhad din nord-estul Iranului, Mojtaba este al doilea dintre cei șase copii ai lui Ali Khamenei. A urmat studiile secundare la școala religioasă Alavi din Teheran.

La 17 ani, Mojtaba a servit în armată pentru mai multe perioade scurte în timpul războiului Iran-Irak, potrivit presei iraniene. Conflictul sângeros de opt ani a făcut regimul și mai izolat față de SUA și Occident, care au sprijinit Irakul.

În 1999, Mojtaba a mers la Qom, un oraș sfânt considerat un centru important al teologiei șiite, pentru a-și continua studiile religioase. Este de subliniat faptul că nu a purtat haine clericale până atunci și nu este clar de ce a decis să urmeze seminarul la 30 de ani, pentru că de obicei acest lucru se face de la o vârstă mai fragedă.

Mojtaba rămâne un cleric de rang mediu, ceea ce ar putea reprezenta un obstacol în acceptarea lui ca nou lider suprem.

Înainte de a fi ales, unele instituții media și oficiali apropiați de centrele de putere din Iran au început să se refere la Mojtaba Khamenei drept „ayatollah”, un titlu clerical superior. Schimbarea a părut, pentru unii observatori, o încercare de a-i ridica statutul religios și de a-l prezenta ca un lider credibil.

În sistemul seminariilor, deținerea rangului de „ayatollah” și predarea unor cursuri avansate sunt considerate indicatori ai nivelului academic și ai cunoștințelor unei persoane și reprezintă una dintre cerințele pentru un viitor lider.

Există însă precedent pentru acest lucru. Tatăl lui, Ali Khamenei, a fost promovat rapid la rangul de „ayatollah” după ce a devenit al doilea lider suprem al Iranului, în 1989.

Acuzații de interferență politică

Numele lui Mojtaba a intrat pentru prima dată în atenția publicului în timpul alegerilor prezidențiale din 2005, care s-au încheiat cu victoria populistului conservator Mahmoud Ahmadinejad.

Într-o scrisoare deschisă adresată lui Khamenei, candidatul reformist Mehdi Karroubi l-a acuzat pe Mojtaba că a intervenit în vot prin intermediul unor elemente din Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și al miliției Basij, care ar fi distribuit bani unor grupuri religioase pentru a-l ajuta pe Ahmadinejad să câștige.

Patru ani mai târziu, Mojtaba s-a confruntat din nou cu aceeași acuzație. Realegerea lui Ahmadinejad a declanșat proteste masive în întreaga țară, cunoscute sub numele de Mișcarea Verde. Unii protestatari au scandat sloganuri împotriva ideii ca Mojtaba să îi succeadă tatălui său ca lider suprem al Iranului.

Mostafa Tajzadeh, pe atunci adjunct al ministrului de interne, a descris rezultatul drept o „lovitură de stat electorală”. El a fost închis timp de șapte ani, lucru pe care l-a atribuit „dorinței directe a lui Mojtaba Khamenei”.

Doi candidați reformiști, Mir-Hossein Mousavi și Mehdi Karoubi, au fost plasați în arest la domiciliu după alegerile din 2009. În februarie 2012, Mojtaba s-a întâlnit cu Mousavi și l-a îndemnat să renunțe la protestul său, au declarat surse iraniene pentru BBC Persian.

Acum, în calitate de nou ales lider suprem al Iranului, mulți se așteaptă ca Mojtaba să continue politicile dure ale tatălui său.

Unii cred, de asemenea, că un om care și-a pierdut tatăl, mama și soția în atacuri americano-israeliene este puțin probabil să cedeze presiunii occidentale.

Totuși, el se confruntă și cu sarcina dificilă de a asigura supraviețuirea Republicii Islamice și de a convinge publicul că este persoana potrivită pentru a scoate țara din devastarea politică și economică.

Experiența lui de conducător rămâne în mare parte netestată, iar percepția că republica se transformă într-un sistem ereditar ar putea adânci și mai mult nemulțumirea publică.

Mojtaba este acum o țintă marcată. Ministrul israelian al apărării a declarat săptămâna trecută că oricine va fi ales succesor al lui Ali Khamenei va fi „o țintă clară pentru eliminare”.