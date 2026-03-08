Donald Trump îl amenință pe succesorul secret al lui Khamenei: „Dacă nu primeşte aprobarea noastră, nu va rezista mult”

Anterior, Trump a susţinut că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului. Foto: Getty Images

Donald Trump a afirmat, într-un interviu pentru postul ABC News, că noul lider suprem iranian „nu va rezista mult” dacă nu primeşte aprobarea sa, relatează Agerpres. De asemenea, în ceea ce a părut a fi încă o justificare pentru acest război, Trump a spus că Iranul plănuia să preia controlul asupra întregului Orient Mijlociu și a sugerat că el i-a oprit să facă acest lucru.

„El va trebui să obţină aprobarea noastră. Dacă nu primeşte aprobarea noastră, nu va rezista mult”, a ameninţat Trump.

„Vrem să asigurăm că nu trebuie să ne întoarcem din 10 în 10 ani, când nu o să aveți un președinte ca mine care nu o să facă asta. Nu vreau ca oamenii să fie nevoiți să revină peste cinci ani și să facă din nou același lucru sau, și mai rău, să le permită să aibă o armă nucleară”, a adăugat președintele american.

Întrebat dacă ar fi dispus să aprobe pe cineva cu legături cu vechiul regim, Trump a răspuns: „Aș face-o, pentru a alege un lider bun, da, aș face-o. Există numeroase persoane care s-ar putea califica.”

Părând să ofere încă o justificare pentru acest război, Trump a spus că Iranul plănuia să preia controlul asupra întregului Orient Mijlociu și a sugerat că el i-a oprit să facă acest lucru.

„Sunt un tigru de hârtie. Nu erau un tigru de hârtie acum o săptămână, vă spun. Și urmau să atace”, a spus el. „Planul lor era să atace întregul Orient Mijlociu, să preia controlul asupra întregului Orient Mijlociu.”

În paralel, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a reafirmat că alegerea succesorului ayatollahului Ali Khamenei revine „poporului iranian și nimănui altcuiva”.

După ce Israelul l-au ucis pe ayatollahul Ali Khamenei în bombardamentul de lansare a ostilităţilor efectuat în dimineaţa zilei de 28 februarie, noul lider suprem iranian a fost ales duminică de către Adunarea Experţilor din Iran, dar numele său nu a fost deocamdată dezvăluit, relatează Agerpes.



Anterior, Trump a susţinut că el personal trebuie să fie implicat în alegerea viitorului lider al Iranului. „Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum am fost cu Delcy (Rodriguez) în Venezuela”, a insistat el joi într-un interviu, referindu-se la vicepreşedinta Venezuelei care i-a luat interimar locul preşedintelui Nicolas Maduro după ce acesta a fost capturat de un comando american pe 3 ianuarie.



În pofida bombardamentelor şi uciderii ayatollahului Ali Khamenei, regimul iranian nu dă semne că i s-ar slăbi poziţia şi că un regim favorabil Washingtonului i-ar putea lua locul, obiectivul principal urmărit de fapt de Trump, dincolo de neutralizarea programelor nuclear şi de rachete balistice ale Iranului. Prin urmare, fără o intervenţie terestră, atacurile aeriene ar putea fi insuficiente pentru a conduce la o schimbare de putere la Teheran, notează AFP.