Consilierul Ayatollahului dezvăluie planul Iranului: Să crească presiunea economică până când aliații îi cer lui Trump să se oprească

2 minute de citit Publicat la 18:26 09 Mar 2026 Modificat la 18:31 09 Mar 2026

Kamal Kharazi, consilier pentru politică externă al liderului suprem de la Teheran. sursa: captură video Antena 3 CNN

Iranul este pregătit să continue războiul pentru o perioadă lungă și nu mai vede spațiu pentru negocieri cu Statele Unite, afirmă Kamal Kharazi, consilier pentru politică externă al biroului liderului suprem de la Teheran, într-un interviu acordat corespondentului CNN la Teheran, Fred Pleitgen.

Oficialul iranian respinge afirmațiile Washingtonului privind slăbirea armatei iraniene și susține că Republica Islamică dispune de capacitățile militare și motivația necesare pentru a face față unei confruntări prelungite cu SUA și Israel.

Fred Pleitgen: Iranul are un nou lider suprem. Ce înseamnă asta pentru efortul dumneavoastră și confruntarea cu Statele Unite și Israel?

Kamal Kharazi: Asta înseamnă că sistemul funcționează bine destul de bine.

Fred Pleitgen: Statele Unite spun că au degradat drastic armata iraniană, capacitățile în ceea ce privește rachetele, dronele. Cât timp mai puteți face asta?

Kamal Kharazi: Aceasta este una dintre narațiunile false pe care le produce guvernul Statelor Unite. Armata iraniană este destul de puternică, după cum vedeți, pentru că are motivația, are armele de care are nevoie, care sunt produse în Iran. De fapt, nu depindem de nicio altă țară pentru arme și armament.

Fred Pleitgen: Deci, partea dumneavoastră este pregătită pentru un război lung dacă Statele Unite și Israelul aleg acest lucru. Considerați aceasta o amenințare existențială la adresa Republicii Islamice?

Kamal Kharazi: Este o amenințare existențială la adresa Republicii Islamice și, prin urmare, trebuie să rămânem la fel de puternici, așa cum facem acum.

Fred Pleitgen: Partea dumneavoastră caută sau va căuta un armistițiu cu Statele Unite, în acest moment, și cu Israelul?

Kamal Kharazi: Nu mai văd loc pentru diplomație, pentru că Donald Trump i-a înșelat pe alții și nu și-a respectat promisiunile. Și am experimentat acest lucru în două momente de negocieri în care, în timp ce eram în negocieri, ne-au lovit.

Fred Pleitgen: Cum se va termina totul atunci? Dacă spuneți că acum nu există loc de negocieri, iar președintele Trump spune că dorește o capitulare completă, la ce duce asta?

Kamal Kharazi: Nu există loc decât dacă presiunea economică ar fi crescută până la punctul în care alte țări ar interveni pentru a garanta încetarea agresiunii americanilor și israelienilor împotriva Iranului.

Fred Pleitgen: În cele din urmă, care este mesajul dumneavoastră pentru președintele Trump în timp ce stăm aici, în timp ce războiul continuă?

Kamal Kharazi: Asta înseamnă că ceea ce este important pentru noi este sfârșitul acestui joc și suntem gata să continuăm acest joc.

Fred Pleitgen: Sfârșitul acestui joc – vreți să spuneți cum se va termina acest război?

Kamal Kharazi: Da, sfârșitul jocului ar fi momentul zero în care americanii și israelienii ar ajunge la înțelegerea faptului că această strategie nu funcționează și că trebuie să înceteze agresiunile împotriva iranienilor.