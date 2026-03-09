Fost agend Mossad, despre faza decisivă a războiului din Iran: “Totul se va schimba în săptămânile ce urmează”

Războiul din Iran va mai dura aproximativ o lună, susține un fost agend Mossad. FOTO: Hepta

Serviciile de informații din Israel și SUA estimează că războiul cu Iranul va mai dura cel puțin cinci săptămâni, posibil și după Paște. Obiectivul principal este distrugerea completă a Teheranului de a-și reface arsenalul de rachete și lansatoare. Washingtonul monitorizează încercările Iranului de a trage Rusia și China în conflict în pofida asigurărilor președintelui Donald Trump că nu se teme de o astfel de implicare.

Avner Avraham, fost agent Mossad, a precizat pentru Antena 3 CNN că războiul din Iran va mai dura aproximativ o lună. El este convins că în următoarele săptămâni milioane de iranieni vor ieși pe străzi și vor cere schimbarea regimului:

“Pentru noi e important să apărăm oamenii. Iranul lansează rachete împotriva țării noastre și sunt peste zece țări arabe în împrejurimi. În urmă cu câteva momente am văzut că și astăzi a fost trimisă o a doua rachetă către Turcia, alta către Cipru. Ceea ce ne indică faptul că Iranul nu e doar inamicul Israelului, ci al întregii lumi. În special al Europei”, a precizat Avner Avraham.

El a explicat care va fi următoarea fază a războiului din Iran: “Așa cum am văzut în urmă cu două luni regimul iranian a ucis peste 35.000 de iranieni. Ceea ce arată că iranienii își doresc să schimbe regimul și vor face acest lucru. Vor reuși asta. Noi îi ajutăm împreună cu armata SUA să pregătească contextul, pentru că regimul din prezent, din punct de vedere militar este foarte slab. Cred că în următoarea săptămână sau următoarele săptămâni situația va fi total diferită în Iran. Vom vedea milioane de oameni pe străzi pentru că oamenii își doresc să plece. Nu mai este niciun motiv pentru care să rămână să mai sufere încă 40 de ani”.

Fostul agent Mossad nu crede că Rusia și China se vor implica în sprijinirea eforturilor actualului regim din Iran:

“Israelul și armata SUA controlează în momentul de față spațiul aerian de deasupra Iranului. Asta înseamnă că ei nu se pot apăra. Nu au cum să tragă împotriva avioanelor noastre, nu au sistemele necesare și nu văd niciun fel de ajutor activ. Sunt prea inteligenți ca să se țină departe”.

Avner Avraham a mai precizat că Israelul sau SUA nu vor distruge câmpurile petroliere, însă Iranul va încearca să amplifice acest conflict, de aceea lansează rachete împotriva țărilor din Golf.

“Este o nebunie. Au distrus aeroporturi, zone turistice și oare de ce? Nu îmi explic de ce fac aceste mișcări prostești. Nu mai au lideri. Nimeni nu și-l dorea pe fiul lui Khamenei. Doar pentru că îl cheamă așa e singurul motiv pentru care e acolo. Până la sfârșitul lunii, cel mult, Iranul va fi total diferit. Este periaoda în care au ultima șansă de a schimba acest regim care a omorât atât de mulți oameni”.

Despre riscul de escaladare a conflictului, Avner Avraham a precizat: “Președintele Trump a vorbit cu prim-ministrul Marii Britanii și a spus: nu avem nevoie de ajutorul vostru, pentru că am reușit deja. Sunt țări care așteaptă, probabil nu își doresc să fie implicate. Iranul va pierde în acest joc”.

Amintim că Kamal Kharazi, consilier pentru politică externă al biroului liderului suprem de la Teheran, a dezvăluit pentru CNN că Iranul este pregătit să continue războiul pentru o perioadă lungă și nu mai vede spațiu pentru negocieri cu Statele Unite.