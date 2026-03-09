Ilie Bolojan spune că după aducerea românilor în siguranță, Guvernul va analiza operațiunea de repatriere

Prim-ministrul Ilie Bolojan a mai adăugat că, în cursul zilei de luni, au ajuns la București încă 273 de cetățeni români / Foto: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a transmis luni seara că statul român continuă eforturile de a-i aduce în siguranță, în țară, pe românii aflați în zonele de conflict din Orientul Mijlociu, iar ulterior, după ce „acest obiectiv esențial va fi îndeplinit” se va face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată și a decurs operațiunea de repatriere.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a mai adăugat că, în cursul zilei de luni, au ajuns la București încă 273 de cetățeni români, cu două zboruri de la Muscat - Oman.

„Continuăm efortul de a repatria cetățenii români surprinși de izbucnirea războiului în zone periculoase.

În această dimineață, au ajuns la București 273 de cetățeni români, cu două zboruri de la Muscat – Oman, operate în cadrul mecanismului RescUE, parte a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Transportul cetățenilor români de la Dubai la Muscat a fost organizat cu 9 autocare de către consulatul român din Emiratele Arabe Unite (mai jos, imagini cu plecarea convoiului de autocare).

Din Arabia Saudită a ajuns astăzi la București un zbor asistat, cu 191 de cetățeni români evacuați de la Doha.

În a doua parte a săptămânii vom organiza cel puțin încă un zbor din Muscat, în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă, destinat cetățenilor români din categorii vulnerabile”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Acesta a mai mulțumit autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru cooperarea cu statul român.

„Mulțumim autorităților din Emiratele Arabe Unite pentru că, în conformitate cu înțelegerea pe care am stabilit-o la finalul săptămânii trecute, au deschis culoare de zbor pentru două curse zilnice Fly Dubai către România. Cele operate azi au adus la București 164 de cetățeni români, alături de cetățeni din alte state UE. Potrivit informațiilor din acest moment, există bilete disponibile pentru curse similare în următoarele zile.

De la terminalul secundar al aeroportului Dubai sunt operate curse ale mai multor companii aeriene care îi aduc în țară pe turiștii români transportați în Emiratele Unite prin agențiile de turism. Port discuții cu reprezentanții acelor companii care nu și-au îndeplinit încă această obligație.

Prioritatea absolută este să aducem acasă, în siguranță, românii, prin zboruri asistate, comerciale sau prin intermediul Mecanismului European.

După ce acest obiectiv esențial va fi îndeplinit, vom face o analiză aprofundată a felului în care a fost organizată și a decurs operațiunea de repatriere a cetățenilor români, astfel încât, dacă vor mai fi astfel de crize, statul român să se bazeze pe lecțiile acestei experiențe dificile”, a încheiat premierul.

Reacția premierului vine după ce românii care încearcă să revină în țară din Emiratele Arabe Unite au susținut în ultimele zile că s-au confruntat cu haos în aeroporturi și au spus că au fost informați greșit despre zboruri.

De asemenea, în cursul zilei de joi, purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că România a solicitat, prin sistemul european de protecţie civilă, organizarea a aproximativ cinci zboruri pentru evacuarea a circa 1.000 de cetăţeni români din Orientul Mijlociu.

Și ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și consulul general al României în Dubai, Viorel Riceard Badea, se află în mijlocul unui scandal politic.

Aceștia au fost convocați miercuri, 11 martie, la ora 12.00, la audieri în Comisia de politică externă a Camerei Deputaților pentru a da explicații cu privire la situația cetățenilor români aflați în zonele de conflict și măsurile avute în vedere de autoritățile române pentru sprijinul și repatrierea acestora.

Amintim, totodată, că Daciana Sârbu și Victor Ponta au declarat joi că fiica lor, Irina, a fost eliminată de pe lista pasagerilor din avionul de repatriere asistată de MAE care trebuia să aducă acasă cei 28 de copii aflați în tabără și care au rămas blocați în Emirate din cauza războiului din Iran.

Fosta soţie a lui Victor Ponta a spus la Antena 3 CNN că îi va face plângere penală pentru abuz în serviciu.