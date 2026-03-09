Ciprian Ciucu: Primăria București riscă să intre în incapacitate de plată în aprilie dacă bugetul nu este adoptat

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Sursa foto: Primăria Municipiului București

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, avertizează că adoptarea bugetului de stat nu mai poate fi amânată și susține că Primăria Municipiului București riscă să intre în incapacitate de plată în luna aprilie dacă legea nu este votată rapid.

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, edilul a transmis un apel către partidele din coaliția de guvernare, cerând urgentarea adoptării bugetului de stat.

„Bugetul de stat trebuie adoptat de urgență, altfel Primăria Capitalei riscă să intre în incapacitate de plată în luna aprilie”, a scris Ciucu.

Potrivit acestuia, în aprilie municipalitatea se confruntă cu un vârf de plăți generat de obligațiuni emise în urmă cu două decenii, care nu mai pot fi refinanțate.

„În aprilie avem un vârf de plăți generat de obigațiuni emise în urmă cu 20 de ani, pe care nu le mai putem rostogoli”, a arătat primarul.

Edilul a făcut apel la partidele din coaliția de guvernare, în special la Partidul Social Democrat, să nu mai amâne adoptarea legii bugetului.

Totodată, Ciucu a respins afirmațiile potrivit cărora Capitala ar beneficia disproporționat de fonduri publice și a susținut că Bucureștiul este un contributor major la bugetul național.

„Nu credeți mesajele iresponsabile care vă spun că Bucureștiul ‘ia de la săraci ca să dea la bogați’. Adevărul este că Bucureștiul este contributor net de la bugetul național: circa 35-40% din veniturile bugetului de stat provin din taxe impozite colectate în București”, scrie el.

Primarul general a acuzat și modul în care au fost gestionate finanțele publice la nivel guvernamental.

„Am ajuns aici din cauza destrăbălării bugetare a Guvernului Ciolacu. Repet! În 2024 și în 2025, Primăriei Capitalei i s-au luat, pentru a acoperi găurile destrăbălării bugetare, peste 3,5 miliarde de lei. Mai mult, Sectorarelor li s-a luat o sumă echivalentă. Per total, Bucureștiul are un deficit de finanțare de 7 miliarde de lei. Suma este uriașă!”, a adăugat primarul general al Bucureștiului.

Acesta a vorbit și despre scăderea veniturilor lunare ale municipalității.

„Să vă dau un exemplu: în anul 2023, cotele erau de aproximativ 550 de milioane/lună. Astăzi, sunt de doar 350 milioane/lună. Am pregătit reformele necesare, pentru a reduce din cheltuielile administrative. Dar nu vor fi suficiente dacă nu vom avea bugetul votat acum”, mai spune Ciucu, în aceeași postare.