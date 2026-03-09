Lupta pentru “triunghiul litiului” transformă America de Sud: SUA și China au pus ochii pe o regiune cu rezerve uriașe de metale rare

Guverne de dreapta din cele trei țări din America de Sud sunt susceptibile de a alimenta flăcările conflictului local privind litiul. FOTO: Profimedia Images

"Triunghiul litiului" din America de Sud, zona deșertică care cuprinde Chile și Argentina până în sudul Boliviei, deține mai mult de jumătate din rezervele mondiale de litiu. După ani în care aceste țări au fost conduse de stânga, în martie 2026 toate trei vor fi guvernate de lideri de centru-dreapta. Aparent, schimbarea politică promite să atragă investiții străine și să transforme politica resurselor, dar realitățile geopolitice și sociale ale regiunii ar putea să tempereze așteptările, potrivit Financial Times.

La nivelul șefilor de stat din regiune, în ultimii ani, s-a vorbit despre crearea unei “OPEC a litiului” care să coordoneze sectorul, revenirea naționalismului resurselor și ascensiunea dezvoltării verzi conduse de stat. În contrast puternic cu această viziune, José Antonio Kast în Chile, argentinianul Javier Milei și Rodrigo Paz din Bolivia au promis să atragă investiții străine și se adresează președintelui american Donald Trump pentru acorduri bilaterale.

Potrivit Financial Times, acești lideri de dreapta sunt aliniați politic cu Trump, dar atracția economică a Chinei s-ar putea dovedi mai puternică. Angajamentele declarate față de piețele libere și investițiile private sunt anacronice într-o eră a capitalismului de stat și în sectoare pătrunse de logica securității naționale. Și în periferiile unde se desfășoară mineritul, comunitățile nu sunt mai tolerante față de extracția necontrolată decât erau înainte ca aceste administrații să preia puterea. Realitățile dure ale conflictului geopolitic și social vor modela guvernarea litiului.

Schimbările politice din cele trei țări au consecințe geopolitice enorme

Milei este cel mai apropiat aliat al lui Trump în regiune. El a semnat un acord comercial care reduce tarifele la exporturile agricole din SUA și prioritizează companiile miniere americane în detrimentul „economiilor sau întreprinderilor care manipulează piața”. Deși sintagma s-ar putea aplica cu ușurință lui Trump însuși, care a preluat participații la mai multe firme și a blocat din senin producția de energie în valoare de 35 de miliarde de dolari, ținta implicită aici este cu siguranță China. Dar prezența chineză în economia argentiniană crește rapid, concentrându-se în mod covârșitor pe infrastructură, energie și litiu. Acestea sunt sectoare strategice caracterizate de active durabile, bazate pe teren, care este puțin probabil să fie anulate de o promisiune vagă de a favoriza firmele americane.

La nord, Paz din Bolivia restabilește diplomația cu SUA, care a fost practic înghețată din 2008 - dar a consolidat simultan legăturile economice cu China și Rusia, promițând să respecte acordurile privind litiul cu companiile chineze și rusești semnate sub predecesorul său socialist. Acest lucru a fost o surpriză, având în vedere că în timpul campaniei sale electorale a promis că va revizui îndeaproape ambele contracte (care sunt controversate și așteaptă aprobarea deplină a Congresului).

În ciuda locului proeminent pe piața globală a litiului jucat de Chile, Kast nu are încă un plan clar dezvoltat. El a condus o campanie dură anti-imigrație și de promovare a legii și ordinii, cu implicații neclare pentru politica economică.

America Latină a pompat mult timp minerale și metale rare în economia mondială. Și această tendință va continua, având în vedere zăcămintele sale de invidiat de cupru, litiu și pământuri rare. Dar regiunea este, de asemenea, lider mondial în respingerea apărătorilor de mediu - la fel cum găzduiește cel mai sfidător activism împotriva extracției nelimitate.

În timp ce încearcă să-și protejeze țările de forțele concurenței geopolitice, aceste guverne de dreapta sunt, de asemenea, susceptibile de a alimenta flăcările conflictului local privind litiul.

Restricțiile la export ale Chinei asupra elementelor critice de pământuri rare, impuse în aprilie ca represalii pentru tarifele americane, au intensificat concurența globală pentru surse alternative de aprovizionare. Pe măsură ce țările occidentale încearcă să se diversifice față de dominația chineză, cumpărătorii chinezi accesează din ce în ce mai mult materiale din regiuni cu o supraveghere și reglementare slabă, inclusiv zona de frontieră columbio-venezuelană.