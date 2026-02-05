„Minerale rare” sau „minereuri critice”? Mulți le cred sinonime, dar elementele diferă. Lista resurselor naturale din fiecare categorie

3 minute de citit Publicat la 23:45 05 Feb 2026 Modificat la 23:49 05 Feb 2026

Mineralele rare și minereurile critice sunt două lucruri diferite. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Termenii „minerale rare”, „pământuri rare”, „metale rare” și „minereuri (sau materiale) critice” sunt folosiți adesea ca sinonime în discursul public și mediatic. În realitate, ei au sensuri diferite, se referă la categorii distincte de resurse naturale și sunt definiți diferit în funcție de contextul științific, economic sau geopolitic.

Sunt toate resurse naturale?

Da. Toți acești termeni desemnează resurse naturale de origine minerală, existente în scoarța terestră și exploatate prin activități miniere. Diferențele țin nu de natura lor, ci de clasificare, utilizare și importanță strategică.

1. Pământuri rare (Rare Earth Elements – REE)

Este cea mai clar definită categorie din punct de vedere științific.

Ce sunt: Un grup de 17 elemente chimice:

cele 15 lantanide: lantan, ceriu, praseodim, neodim, prometiu, samariu, europiu, gadoliniu, terbiu, disprosiu, holmiu, erbiu, tuliu, iterbiu, lutețiu.

plus scandiu (Sc) și itriu (Y)

Ce fel de resurse sunt:

resurse naturale minerale

subcategorie de metale

esențiale pentru tehnologie avansată, apărare, energie verde

Deși se numesc „rare”, multe sunt relativ răspândite, dar greu de extras și procesat.

2. Minerale rare

Este un termen imprecis, frecvent folosit în presă și discurs politic.

Ce desemnează:

de cele mai multe ori, pământurile rare (lista de la punctul 1.)

alte minerale mai puțin comune sau dificil de exploatat

Exemplu de minerale rare care nu sunt pământuri rare:

Grafit natural – mineral nemetalic; folosit în baterii, lubrifianți, materiale refractare

– mineral nemetalic; folosit în baterii, lubrifianți, materiale refractare Fosfați – mineral nemetalic; utilizat pentru fertilizatori, industrie chimică; zăcăminte rare în anumite locații

– mineral nemetalic; utilizat pentru fertilizatori, industrie chimică; zăcăminte rare în anumite locații Diamant industrial – mineral nemetalic; folosit în scule, drill-uri, tehnologie; rar concentrat

– mineral nemetalic; folosit în scule, drill-uri, tehnologie; rar concentrat Siliciu pur / cuarț – mineral nemetalic; folosit în semiconductori și sticlă de înaltă puritate

– mineral nemetalic; folosit în semiconductori și sticlă de înaltă puritate Bor (borax, kernite) – mineral nemetalic; folosit în sticlă, ceramică, agricultură; concentrații limitate

– mineral nemetalic; folosit în sticlă, ceramică, agricultură; concentrații limitate Sulf (naturally occurring sulfur) – mineral nemetalic; folosit în chimie și industrie; rareori extras direct

Toate sunt resurse naturale de origine minerală. Sunt considerate „rare” sau „dificile” nu neapărat prin abundență, ci prin concentrarea redusă, costurile de extracție, procesarea complexă sau riscurile de aprovizionare.

Statut: Nu este o categorie științifică oficială. Este mai degrabă un termen generic sau popular.

În majoritatea cazurilor, când se spune „minerale rare”, se face referire la pământurile rare, chiar dacă termenul nu este riguros.

3. Metale rare

Un termen utilizat mai ales în chimie, industrie și economie, „metale rare” nu înseamnă automat „pământuri rare”.

Ce include:

metale cu abundență redusă, sau cu importanță tehnologică ridicată

Exemple: Litiu, cobalt, tantal, galiu, germaniu, indiu, platină.

Ce fel de resurse sunt:

resurse naturale metalice

pot include pământuri rare, dar nu se limitează la ele

Exemple de metale comune:

Fier (Fe) – baza industriei siderurgice

– baza industriei siderurgice Cupru (Cu) – electricitate, conductori, electronice

– electricitate, conductori, electronice Aluminiu (Al) – construcții, transport, ambalaje

– construcții, transport, ambalaje Zinc (Zn) – aliaje, galvanizare

– aliaje, galvanizare Plumb (Pb) – baterii, aliaje, protecție împotriva radiațiilor

Exemple de resurse naturale metalice mai rare:

Nichel (Ni) – baterii, oțel inoxidabil

– baterii, oțel inoxidabil Cobalt (Co) – baterii, aliaje speciale

– baterii, aliaje speciale Litiu (Li) – baterii, industria electronică

– baterii, industria electronică Tantal (Ta) – componente electronice

– componente electronice Germaniu (Ge) – semiconductori, fibre optice

– semiconductori, fibre optice Indiu (In) – ecrane tactile și panouri solare

– ecrane tactile și panouri solare Galiu (Ga) – semiconductori, LED-uri

– semiconductori, LED-uri Wolfram / Tungsten (W) – scule dure, industrie militară și industrială

– scule dure, industrie militară și industrială Molibden (Mo) – aliaje rezistente, industrie chimică

Vanadiu (V) – oțeluri speciale, baterii

Metale prețioase incluse în această categorie pentru importanță industrială și economică:

Aur (Au) – bijuterii, investiții, electronică

– bijuterii, investiții, electronică Argint (Ag) – bijuterii, monede, electronică

– bijuterii, monede, electronică Platină (Pt), Paladiu (Pd), Ruteniu (Ru), Rodiu (Rh) – catalizatori auto, bijuterii, tehnologie și industrie

Toate acestea sunt resurse naturale metalice, adică provin din minereuri naturale. Unele sunt abundente (fier, cupru), altele sunt rar concentrate sau dificil de exploatat (tantal, indiu, metale din platina). Multe dintre acestea se regăsesc pe listele de materiale critice ale SUA, UE sau Japonia.

4. Minereuri / materii prime / materiale critice (Critical minerals)

Este cea mai largă și mai dinamică categorie.

Ce sunt:

Resurse minerale considerate critice deoarece: sunt esențiale pentru economie, tehnologie și securitate și au risc ridicat de aprovizionare

Ce pot include:

pământuri rare, litiu, cobalt, nichel, grafit, cupru, mangan, galiu, germaniu, uneori uraniu sau fosfați

Ce fel de resurse sunt:

resurse naturale strategice

definite politic și economic, nu doar geologic

Există diferențe între țări, astfel că ce înseamnă „critic” nu este universal. Lista minereurilor critice nu este aceeași peste tot.

SUA pun accent pe materiale esențiale pentru apărare și tehnologie avansată,

Uniunea Europeană include materiale necesare tranziției verzi și industriei,

Japonia și Coreea de Sud se concentrează pe lanțurile de aprovizionare pentru electronice

Listele se actualizează periodic, în funcție de piață și geopolitică

Un material poate fi „critic” într-o țară și necritic în alta.

Concluzii

Pământurile rare sunt un grup clar de 17 elemente

Mineralele rare este un termen vag, folosit mai ales mediatic

Metalele rare reprezintă o categorie mai largă, tehnică

Minereurile/materialele critice sunt definite strategic și diferă de la o țară la alta