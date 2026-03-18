"Marea transformare". Cum va arăta bulevardul Dimitrie Pompeiu după ce Primăria Bucureşti va finaliza lucrările de modernizare

Sursa foto: Primăria Bucureşti

Primăria Capitalei a anunţat, miercuri, că urmează "marea transformare" pentru bulevardul Dimitrie Pompeiu, din Pipera. "Dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate, Bd. Dimitrie Pompeiu va deveni o șosea modernă, cu două benzi de circulație, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de #tramvai și trotuare mult mai generoase", a transmis instituţia.

"Bd. Dimitrie Pompeiu – marea transformare! Cum arată / cum va arăta

E haos acolo, este una dintre cele mai aglomerate artere din București. Astfel că o supralărgim la patru benzi. Avem deja aprobate de săptămâna trecută procedurile de expropriere.

Vorbim despre un culoar de expropriere de 35.888 mp, pe ambele părți ale bulevardului, la o valoare totală de 74 milioane de lei.

Dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate, Bd. Dimitrie Pompeiu va deveni o șosea modernă, cu două benzi de circulație, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de #tramvai și trotuare mult mai generoase", a comunicat Primăria Capitalei.

Se va construi un pasaj auto peste calea ferată

"Va avea un cu totul alt profil stradal!

În plus, după modernizare, linia de tramvai va fi prelungită până pe Bd. Barbu Văcărescu, iar șinele vor fi conectate cu cele ale liniei 5.

Peste această extindere, vom construi o pasarelă pietonală.

Șantierul va continua cu realizarea unui drum de legătură între Șos. Pipera – Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză.

Întreaga zonă va beneficia de o reconfigurare a circulației, care va decongestiona mult traficul.

La intersecția Dimitrie Pompeiu cu Str. Petricani, vom construi, împreună cu Primăria Sectorului 2, un pasaj auto peste calea ferată, pentru a-i scuti pe șoferi de timpul pierdut din cauza barierei CFR.

Este un proiect mare de infrastructură, care va dura minimum doi ani. Dar, ce ne propunem, vom duce la bun sfârșit! În paralel, lucrăm la modernizarea liniei de tramvai, pe care am început-o de câteva zile", a mai transmis instituţia.