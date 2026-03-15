Un nou șantier se deschide în cea mai aglomerată zonă din Capitală: 6 km de șină de tramvai intră în reabilitare

Primăria Municipiului Bucureşti a anunţat duminică începerea lucrărilor la şina de tramvai de pe bd. Dimitrie Pompeiu – șos. Petricani - bd. Lacul Tei – Lizeanu. Este vorba despre un șantier care presupune reabilitarea a 6 km de șină de tramvai.

Primăria Genereală precizează că traficul rutier nu va fi afectat iar TPBI urmează să facă unele modificări de circulaţie ale mijloacelor de transport în comun.

”Începem lucrările la şina de tramvai de pe bd. Dimitrie Pompeiu – șos. Petricani - bd. Lacul Tei – Lizeanu. Vorbim despre alţi aproape 6 km de şină care intră în reabilitare. Mâine predăm amplasamentul către constructor, iar în cursul săptămânii va fi organizat şantierul”, anunţă Primăria Capitalei pe Facebook.

Primăria precizează că traficul rutier nu va fi afectat, pentru că Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti va avea grijă să nu mai existe maşini parcate pe carosabil, pe trotuare, pe şina de tramvai.



Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară - TPBI urmează să facă unele modificări de circulaţie ale mijloacelor de transport în comun. Revenim cu informaţii privind autobuzele introduse şi rutele acestora.



PMB menţionează că alţi trei kilometri de şină de tramvai vor fi daţi în lucru din 20 martie.



”E vorba despre: porţiunea dintre Bd. Pache Protopopescu şi Str. Traian (lotul 2 – 1,9 km); Bd. Ferdinand, între Şos. Mihai Bravu şi Str. Traian (locul 13 – 700 metri); Str. Dristorului, între Bd. Camil Ressu şi Str. Baba Novac (locul 15 – 220 metri). În total, 9 km. Lucrările propriu-zise la infrastructură vor dura un an şi încă pe atât lucrările la reţeaua de apă-canal din subteran. Urmează să mai deschidem şantiere, în primăvara asta, la 7,6 km de şină, în vară alţi 3,6 km” menţionează primăria.