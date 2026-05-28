Uniunea Europeană a adoptat oficial sancțiunile împotriva coloniștilor israelieni acuzați de violențe în Cisiordania

Publicat la 20:20 28 Mai 2026 Modificat la 20:20 28 Mai 2026

Așezământ al coloniștilor israelieni în Cisiordania. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Uniunea Europeană a confirmat, joi, că a adoptat sancţiuni împotriva coloniştilor israelieni acuzați că au comis violenţe împotriva palestinienilor în Cisiordania, relatează AFP, citată de Agerpres.

Patru entităţi şi trei indivizi au fost sancţionaţi din cauza unor „abuzuri grave şi sistematice” împotriva acestor palestinieni, informează un comunicat al Consiliului UE. Această confirmare urmează după un acord politic al celor 27, obţinut la o reuniune din mai a miniştrilor de externe.

Organizaţia Nachala şi directoarea sa, Daniella Weiss, au fost sancţionate pentru că au încurajat şi au facilitat acte de violenţă, care au dus la „strămutarea forţată” a palestinienilor, potrivit acestui comunicat.

ONG-ul israelian Regavim şi directorul său, Meir Deutsch, au făcut, de asemenea, obiectul acestor sancţiuni, după ce au făcut presiune în favoarea „demolării” proprietăţilor palestiniene în Cisiordania.

Alte organizaţii şi indivizi vizaţi de UE sunt ONG-ul Hashomer Yosh şi directorul său Avichai Suissa, precum şi asociaţia Amana. Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, a reacţionat încă de pe 11 mai, spunând că „denunță falimentul moral” al UE.

„În timp ce Israel şi SUA fac «treaba murdară a Europei» şi se luptă pentru civilizaţie împotriva unor jihadişti fanatici în Iran şi în alte părţi, Uniunea Europeană şi-a dezvăluit falimentul moral stabilind un fals paralelism între cetăţenii israelieni şi teroriştii Hamas”, a declarat el, potrivit unui comunicat al cancelariei sale.

Aceste măsuri, care prevăd o îngheţare a activelor în UE şi o interdicţie de călătorie, erau blocate de luni de zile de un veto al Ungariei lui Viktor Orban.

Însă victoria în această ţară a lui Peter Magyar în alegerile legislative din 12 aprilie a permis obţinerea unui acord politic, înainte de această adoptare oficială.

Violenţele în Cisiordania au crescut substanţial pe marginea războiului din Gaza, declanșat de atacul terorist al grupării Hamas în Israel. De atunci, cel puţin 1.073 palestinieni, între care numeroşi combatanţi, dar şi mulţi civili, au fost ucişi de soldaţi sau de colonişti israelieni, potrivit unei numărători a AFP plecând de la date ale Autorităţii Palestiniene.