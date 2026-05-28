Letonia instalează „dinți de dragon” la granița cu Rusia, după ce Putin a semnat o lege care îi permite să invadeze țări străine

2 minute de citit Publicat la 18:09 28 Mai 2026 Modificat la 18:14 28 Mai 2026

Barierele vor deveni parte a Liniei de Apărare Baltice. Foto: Getty Images

Forțele Armate Naționale ale Letoniei (NBS) au început instalarea de obstacole antitanc, cunoscute sub numele de „dinți de dragon”, de-a lungul graniței cu Rusia, relatează presa de stat de la Riga. Piramidele din beton, fiecare cântărind 1,5 tone, sunt amplasate în trei rânduri pe o lățime de aproximativ 10 metri. Distanța dintre „dinți” este minimă pentru a împiedica vehiculele grele să treacă printre ele, au explicat reprezentanții armatei.

Barierele vor deveni parte a Liniei de Apărare Baltice, relatează The Moscow Times. În viitor, de-a lungul frontierei de aproximativ 450 de kilometri vor fi construite și șanțuri antitanc.

Colonelul Andris Rieksts, responsabil de proiect, a declarat că scopul liniei de apărare nu este doar descurajarea unui potențial inamic, ci și oprirea înaintării acestuia mai adânc în țară în cazul unui atac. „Dacă se întâmplă ceva, trebuie să putem distruge inamicul chiar aici. Vedem din exemplul Ucrainei: odată ce teritoriul este pierdut, este practic imposibil de recâștigat”, a spus el.

Pe 19 mai, Serviciul de Informații Externe al Rusiei a acuzat Letonia că pregătește baze pentru drone ucrainene și a amenințat cu „represalii”. „Coordonatele centrelor de decizie de pe teritoriul Letoniei sunt bine cunoscute”, a declarat SVR, subliniind că apartenența la NATO nu va salva țara.

Putin a semnat o lege care i-ar permite să invadeze orice ţară

Câteva zile mai târziu, la data de 25 mai, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat o lege care îi autorizează desfășurarea armatei pentru a „proteja” compatrioții din străinătate.

Legea, adoptată de Duma de Stat a Rusiei pe 13 mai, îi permite președintelui rus să ordone desfășurarea de trupe în străinătate pentru a „proteja” cetățenii ruși care se confruntă cu arestarea, detenția, judecarea sau alte forme de persecuție percepute de către națiuni străine și instanțele internaționale.

În aceeași zi, Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova a declarat că Letonia, Lituania și Estonia duc o „politică punitivă de represiune și intimidare” împotriva rușilor și a anunțat că va sesiza Curtea Internațională de Justiție pentru a „proteja” acești cetățeni.

La sfârșitul lunii august 2025, Lituania a instalat „dinți de dragon” la punctele de trecere neutilizate Šumskas, Lavoriškės, Latežeris și Raigardas, la granița cu Belarus, precum și la Ramoniškės, la granița cu Rusia. Bariere au fost amplasate și în apropierea punctelor de trecere existente.

Estonia a instalat „dinți de dragon” la punctul de frontieră Narva și pe podul peste râul Narva, care leagă orașul de orașul rus Ivangorod. La trecere au fost montate și porți metalice masive, precum și bariere retractabile pentru a bloca complet traficul în ambele sensuri, dacă este necesar.

WSJ: Rusia ar putea ataca NATO în următoarele 12 luni

Proiectul „Linia de Apărare Baltică” este implementat în comun de statele baltice împreună cu Polonia. Finalizarea tuturor lucrărilor este planificată pentru 2028.

Între timp, oficiali europeni de rang înalt au declarat pentru The Wall Street Journal, pe 26 mai, că Rusia ar putea ataca NATO în următoarele 12 luni.

În acest context, Alianța a început să pregătească un plan pentru accelerarea desfășurării trupelor în vederea apărării statelor baltice, potrivit unor surse citate de Reuters.