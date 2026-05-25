Putin a semnat o lege care i-ar permite să invadeze orice ţară, pe motiv că apără cetăţenii ruşi din străinătate

Publicat la 20:49 25 Mai 2026 Modificat la 20:49 25 Mai 2026

Președintele rus Vladimir Putin a semnat, pe 25 mai, un proiect de lege care îl autorizează efectiv să invadeze țări străine sub pretextul „protecției cetățenilor ruși” din străinătate, notează Kiev Independent.

Legislația, adoptată de Duma de Stat a Rusiei pe 13 mai, îi permite președintelui rus să ordone desfășurarea de trupe în străinătate pentru a „proteja” cetățenii ruși care se confruntă cu arestarea, detenția, judecarea sau alte forme de persecuție percepute de către națiuni străine și instanțele internaționale.

Au acuzat o campanie de "rusofobie"

Vestea vine pe fondul avertismentelor tot mai numeroase din partea oficialilor occidentali că Rusia ar putea lansa un atac împotriva NATO în următorii ani, un scenariu considerat din ce în ce mai realist de la invazia totală a Ucrainei din 2022.

Legislatorii ruși au încadrat legislația ca parte a unui efort de „contracarare a campaniei de rusofobie care continuă în străinătate”.

Andrey Kartapolov, șeful Comitetului de Apărare al Dumei de Stat, a legat proiectul de lege de cazul lui Alexander Butyagin, un arheolog rus care a fost reținut în Polonia timp de câteva luni pentru săpături ilegale în Crimeea ocupată de Rusia.

Moscova și-a amenințat în repetate rânduri vecinii sub pretextul protejării rușilor care locuiesc în străinătate. Același argument a fost folosit ca justificare pentru agresiunea rusă împotriva Ucrainei din 2014.