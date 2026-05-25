Papa Leon vs. roboți ucigași: „Sunt dincolo de orice control uman”

Papa Leon, care a declarat după ce a fost ales că inteligența artificială este cea mai mare amenințare pentru omenire, a denunțat, în prima sa enciclică, folosirea AI în război. Suveranul Pontif a avertizat că deja unele sisteme autonome de armament sunt „practic dincolo de orice control uman”. Papa Leon a cerut ca această tehnologie să fie „dezarmată” și împiedicată să „domine omenirea”, relatează Politico.

Într-un document cunoscut sub numele de enciclică, o scrisoare papală care prezintă poziția Bisericii asupra unei teme importante, Leon a spus că inteligența artificială nu ar trebui niciodată folosită pentru a lua decizii letale și a avertizat că chatboturile și alte instrumente AI nu trebuie niciodată echivalate cu oamenii.

„Uneori se vorbește despre „agenți morali artificiali”, ca și cum mașinile ar putea deosebi între bine și rău cu o mai mare consecvență decât o ființă umană. Totuși, judecata morală nu poate fi redusă la un calcul, deoarece implică conștiință, responsabilitate personală și recunoașterea celuilalt ca persoană. Prin urmare, nu este permis să fie încredințate sistemelor artificiale decizii letale sau, în orice alt fel, ireversibile”, a scris Papa Leon în documentul citat.

Enciclica marchează cea mai fermă intervenție a Bisericii Catolice în dezbaterea globală despre modul în care inteligența artificială modelează viitorul războiului, muncii și societății. Textul riscă să pună Vaticanul pe un curs de coliziune cu guvernele care se grăbesc să implementeze AI ca armă strategică.