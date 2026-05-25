Papa Leon vs. roboți ucigași: „Sunt dincolo de orice control uman”

A.O.
2 minute de citit Publicat la 21:39 25 Mai 2026 Modificat la 21:50 25 Mai 2026
Enciclica marchează cea mai fermă intervenție a Bisericii Catolice privind inteligența artificială. Foto: Getty Images/Profimedia Images

Papa Leon, care a declarat după ce a fost ales că inteligența artificială este cea mai mare amenințare pentru omenire, a denunțat, în prima sa enciclică, folosirea AI în război. Suveranul Pontif a avertizat că deja unele sisteme autonome de armament sunt „practic dincolo de orice control uman”. Papa Leon a cerut ca această tehnologie să fie „dezarmată” și împiedicată să „domine omenirea”, relatează Politico

Într-un document cunoscut sub numele de enciclică, o scrisoare papală care prezintă poziția Bisericii asupra unei teme importante, Leon a spus că inteligența artificială nu ar trebui niciodată folosită pentru a lua decizii letale și a avertizat că chatboturile și alte instrumente AI nu trebuie niciodată echivalate cu oamenii.

„Uneori se vorbește despre „agenți morali artificiali”, ca și cum mașinile ar putea deosebi între bine și rău cu o mai mare consecvență decât o ființă umană. Totuși, judecata morală nu poate fi redusă la un calcul, deoarece implică conștiință, responsabilitate personală și recunoașterea celuilalt ca persoană. Prin urmare, nu este permis să fie încredințate sistemelor artificiale decizii letale sau, în orice alt fel, ireversibile”, a scris Papa Leon în documentul citat. 

Enciclica marchează cea mai fermă intervenție a Bisericii Catolice în dezbaterea globală despre modul în care inteligența artificială modelează viitorul războiului, muncii și societății. Textul riscă să pună Vaticanul pe un curs de coliziune cu guvernele care se grăbesc să implementeze AI ca armă strategică.

Enciclica Magnifica Humanitas („Omenirea Magnifică”) este prima a papei de la alegerea sa de anul trecut. Subliniind importanța sa, pontiful a făcut pasul neobișnuit de a o prezenta personal, însoțit de miliardarul canadian din tehnologie Christopher Olah, cofondator al companiei de AI Anthropic.

În scrisoarea adresată episcopilor catolici și credincioșilor din întreaga lume, Leon a descris AI nu doar ca o problemă tehnologică, ci ca un punct de cotitură pentru civilizație. Enciclica pune accent în special pe pericolele reprezentate de sistemele de arme autonome, luarea deciziilor algoritmică și detașarea responsabilității umane de actele de război.

Leon, care deține o diplomă de master în matematică și a predat cândva fizică, nu respinge inteligența artificială în mod absolut. Totuși, enciclica subliniază că AI trebuie să rămână subordonată principiilor morale și unor noi cadre juridice, pentru a se asigura că noile tehnologii „servesc cu adevărat umanitatea”.

Suveranul Pontif s-a referit la „o renaștere îngrijorătoare a războiului ca instrument al politicii internaționale” și a spus că inteligența artificială contribuie la facilitarea „normalizării războiului”. 

„Din acest motiv, dezvoltarea și utilizarea AI în război trebuie să fie supuse celor mai riguroase constrângeri etice, pentru a garanta respectul față de demnitatea umană și sacralitatea vieții și pentru a evita o cursă a înarmării cu astfel de arme”, a scris el.

Leon a cerut „dezarmarea” AI, afirmând totodată că unele sisteme autonome de armament sunt „practic dincolo de orice control uman”.

„Dezarmarea AI înseamnă eliberarea ei de mentalitatea competiției înarmării. A dezarma nu înseamnă a respinge tehnologia, ci a împiedica tehnologia să domine omenirea”, a scris el, adăugând că aceasta ar trebui să fie „prietenoasă cu oamenii”, accesibilă tuturor și deschisă discuției și dezbaterii.

„Niciun algoritm nu poate face războiul acceptabil din punct de vedere moral”, a scris el, insistând că inteligența artificială trebuie supusă celor mai stricte constrângeri etice și unui sistem de responsabilitate în contextul războiului. „Orice tehnologie care facilitează atacuri fără a vedea chipul ființelor umane coboară pragul moral al conflictului”, a avertizat papa. 

 
Etichete: Papa Leon al XIV-lea papa leon inteligenta artificiala

