Cum explică ministrul Educaţiei momentul viral cu eleva în lacrimi pe care a ignorat-o: „Mă trezisem la ora 2:00 să lucrez”

1 minut de citit Publicat la 16:53 27 Mai 2026 Modificat la 17:06 27 Mai 2026

Elevă de clasa a 5-a, în lacrimi, în timp ce ministrul Educaţiei se uita în telefon. Foto: Capturi video

Mihai Dimian, ministrul Educației, a explicat pentru Antena 3 CNN de ce se uita în telefon în timpul discursului emoționant susținut de o elevă la o dezbatere despre sănătatea mintală a tinerilor, spunând că primea mesaje urgente legate de proiecte legislative și de raportări privind PNRR.

Momentul a avut loc la o dezbatere organizată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României. În timp ce Ilinca, elevă în clasa a V-a, vorbea cu lacrimi în ochi despre presiunea din școală, despre teme, teste și lipsa de empatie din sistem, ministrul Educației apărea uitându-se în telefon, lucru remarcat ulterior și de moderatorul evenimentului.

Întrebat de jurnalistul Antena 3 CNN de ce folosea telefonul în acel moment, Mihai Dimian a spus că ziua respectivă fusese una extrem de încărcată și că încă de la început le explicase organizatorilor că nu poate rămâne foarte mult la dezbatere.

„Am răspuns acelei invitații la o dezbatere (…) și am spus de la început că, având în vedere activitățile din ziua respectivă, mă trezisem la ora 2:00 pentru a lucra la un proiect de lege, amendamente la un proiect de lege care este urgent pentru a nu pierde așa-numiții bani asociați jalonului PNRR pe cercetare”, a declarat ministrul.

El a explicat că în paralel se discutau și modificări privind legea salarizării în educație, iar colegii săi participau la negocieri.

„Era în discuție și proiectul de lege privind salarizarea din învățământul românesc (…) și, de asemenea, la ora 15:00 era o raportare pentru proiectele PNRR care urmează să intre în negociere cu Comisia Europeană și au fost peste 4000 de proiecte la care s-a lucrat”, a spus Dimian.

Ministrul a afirmat că în momentul în care se uita la telefon se adunaseră mai multe mesaje urgente.

„În momentul respectiv se adunaseră mai multe mesaje și unele erau legate de aceste urgențe, proiectul privind digitalizarea cercetării (secretarul de stat îmi scria despre asta), colegii care erau la negocieri cu legea salarizării și raportarea la PNRR care era până la ora 15:00 și se discuta despre prelungirea termenului până a doua zi, ceea ce s-a și întâmplat”, a explicat el.

Mihai Dimian a mai spus că înainte de intervenția elevei discutase cu elevii prezenți, răspunsese unor întrebări și că depășise deja timpul pe care îl anunțase inițial.

„Sigur că e bine să acordăm cât mai mult timp, dar v-am spus care era contextul: de la 2 dimineața până la ora 21:00 am lucrat pentru educație”, a declarat ministrul.