Guvernul aprobă semnarea unor acorduri cu Ucraina și Moldova pentru construcția autostrăzilor strategice prin programul SAFE

1 minut de citit Publicat la 16:00 28 Mai 2026 Modificat la 16:00 28 Mai 2026

Acordurile sunt necesare pentru implementarea investiţiilor din coridorul strategic. Sursa foto: GettyImages

Guvernul a aprobat joi, prin memorandumuri, negocierea și semnarea a două acorduri strategice cu Ucraina și Republica Moldova privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport transfrontaliere. Proiectele fac parte din coridorul european de conectivitate Tărășeni–Siret–Moțca–Ungheni–Berești și sunt finanțate din programul SAFE, destinat consolidării securității Europei și accelerării investițiilor în infrastructură strategică, potrivit Agerpres.

Executivul a aprobat joi, prin memorandum, negocierea şi semnarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind aspectele referitoare la construirea, modernizarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea infrastructurilor de transport de interes strategic din ambele state între localităţile Paşcani (România) şi Tărăşeni (Ucraina).

Potrivit unui comunicat al Guvernului, necesitatea încheierii Acordului rezultă din implementarea prevederilor Regulamentului (UE) 2025/1106 privind instituirea Instrumentului "Acţiunea pentru Securitatea Europei" (SAFE).

"Investiţiile vizate fac parte din coridorul strategic Tărăşeni (UA) - Siret (RO) - Moţca (RO) - Ungheni (RO) - Bereşti (MD), considerat un ax prioritar de conectivitate între Uniunea Europeană şi partenerii săi estici. Acordul instituie cadrul juridic bilateral necesar implementării coordonate a investiţiilor privind Autostrada Paşcani - Suceava, Drumul Expres Suceava - Siret, modernizarea infrastructurii rutiere din zona punctului de trecere a frontierei Siret-Porubne, precum şi modernizarea secţiunii M19 de pe teritoriul Ucrainei, între punctul de frontieră şi localitatea Tărăşeni", se arată în comunicat.

Acordul stabileşte responsabilităţile părţilor privind finanţarea, proiectarea, execuţia, exploatarea, întreţinerea şi administrarea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv în ceea ce priveşte implementarea unor lucrări de către partea română pe teritoriul Ucrainei.

Totodată, Acordul prevede constituirea unei Comisii Mixte pentru coordonarea implementării proiectelor, stabileşte mecanismele de cooperare instituţională, procedurile privind auditul tehnic şi financiar, precum şi cadrul necesar pentru asigurarea interoperabilităţii infrastructurii şi utilizarea eficientă a finanţărilor europene disponibile prin Instrumentul SAFE şi alte surse complementare de finanţare, precizează sursa citată.

Memorandum privind încheierea unui acord strategic cu Republica Moldova

De asemenea, Executivul a aprobat tot joi memorandumul privind negocierea şi semnarea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea şi gestionarea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv podul rutier de frontieră Ungheni-Ungheni.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, Acordul este necesar pentru implementarea investiţiilor din coridorul strategic Tărăşeni - Siret - Moţca - Ungheni - Bereşti, în contextul aplicării Regulamentului (UE) 2025/1106 privind instrumentul SAFE, şi stabileşte cadrul juridic, financiar şi instituţional de cooperare între cele două state, inclusiv mecanismele de coordonare şi implementare.

Totodată, noul Acord actualizează cadrul existent şi prevede încetarea valabilităţii Acordului semnat în 2022 privind podul Ungheni-Ungheni.