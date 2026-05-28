78 de ani de la fondarea Statului Israel. Aniversarea a fost marcată la Opera Română din București

Publicat la 14:44 28 Mai 2026 Modificat la 14:46 28 Mai 2026

Ambasadorul israelian în România, Lior Ben Dor. Sursă foto: captură video Antena 3 CNN

O gală dedicată Zilei Naționale a Israelului a avut loc la Opera Națională din București.

Evenimentul cu caracter diplomatic și cultural s-a desfășurat în prezența oficialilor români și israelieni și a invitaților din mediile cultural și instituțional.

Statul modern Israel a împlinit 78 de ani de la fondarea sa, pe data de 14 mai 1948.

Ambasadorul israelian în România, Excelența Sa dr. Lior Ben Dor, a evocat colaborarea dintre cele două state si importanta dialogului diplomatic si cultural.

"Am crescut de mic cu limba și cultura română, pe care le-am purtat mereu în inima mea. România a devenit o parte din mine. De aceea mă bucur să văd în această seară prieteni veniți din toate colțurile țării pentru a sărbători împreună acest moment", a spus el.

"Suntem foarte mândri de tot ce am realizat în acești 78 de ani. Rămânem pe deplin conștienți în fața provocărilor care ne așteaptă. Asta e ceea ce spunem în imnul nostru național, Hatikvah: că speranța nu este pierdută. Speranța de a fi un popor liber pe pământurile noastre, în țara Sionului și Ierusalimului, este vie de 2000 de ani", a adăugat el.

Prezent la eveniment, vicepremierul interimar Cătălin Predoiu a evidențiat legăturile istorice dintre cele două țări.

Cătălin Predoiu: În mâinle unui evreu român din Bucovina s-a aflat declarația prin care s-a născut statul modern Israel

"Ze'ev Sherf era un evreu originar din Bucovina, născut într-un sat care azi aparține României și crescut în lumea plină de viață a comunității evreiești locale (...)

În acea zi istorică, el a dus textul Declarației de Independență a Israelului la ceremonia de la Tel Aviv. În mâinile sale s-a aflat documentul prin care Statul Israel a luat ființă (...)

Pentru România, această poveste are o rezonanță specială. Ne amintește că legăturile dintre România și Israel nu sunt doar diplomatice, ci și istorice, culturale, purtate de comunități, nume, amintiri, destine care s-au mutat între România și Israel", a spus Predoiu.

"România a fost alături de Israel încă de la fondarea sa, în 1948 (...) Luna viitoare, pe 11 iunie, țările noastre vor sărbători 78 de ani de relații diplomatice neîntrerupte. De-a lungul anilor, cele două țări ale noastre s-au bucurat de momente excepționale iar cooperarea a înflorit, în beneficiul ambelor popoare", a amintit, la rândul său, Clara Staicu, secretar de stat pentru Afaceri Europene.

"Într-o perioadă atât de marcată de conflicte și de probleme de securitate, ne bucură foarte mult prietenia între România și Israel (...) Sprijinul acesta ne încălzește sufletul și sperăm ca într-o zi să fie pace în lume", a afirmat Tova Ben Nun-Cherbis, președinta Fundației Laude-Reut.