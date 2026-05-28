Bucureștiul și-a depus candidatura pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din 2028. Primarul Ciucu a semnat dosarul

Publicat la 09:50 28 Mai 2026 Modificat la 09:50 28 Mai 2026

Arena Națională. Foto: Ciprian Ciucu via Facebook

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că a semnat, în sprijinul Federației Române de Fotbal, dosarul în baza căruia Bucureștiul candidează pentru găzduirea finalei UEFA Europa League în 2028.

El menționează că au fost alocați bani în buget pentru reparațiile necesare pe Arena Națională.

"În curând lansăm procedura pentru realizarea proiectului tehnic, în vederea realizării lucrărilor rezultate în urma expertizei tehnice, pe care deja o avem.

Vom înlocui videocubul în cursul anului viitor, în pauza competițională, pentru a nu afecta calendarul meciurilor. De asemenea, vom avea și lucrări suplimentare pentru accesibilizarea parcării supraterane de 1.200 de locuri.

În acest moment nu se poate utiliza corespunzător, având în vedere că fluxul de spectatori se suprapune cu accesul auto", a precizat edilul într-un mesaj publicat joi pe Facebook.

Bucueștiul a găzduit finala Europa League în 2012

Anunțul lui Ciucu vine după ce Federația Română de Fotbal a comunicat, pe 2 aprilie, că a avut loc avut loc prima ședință a Comitetului Interministerial în vederea finalizării procesului de candidatură a orașului București pentru găzduirea finalei UEFA Europa League din anul 2028 sau 2029.

UEFA va analiza dosarele depuse și va anunța orașele gazdă pentru 2028 și 2029 în luna iunie.

Pentru anul acesta și anul viitor, orașele gazdă ale finalei UEFA Europa League au fost deja stabilite: Istanbul va găzdui finala din 2026, iar Frankfurt, pe cea din 2027.

Arena Națională din București a mai găzduit finala Europa League în 9 mai 2012.

La momentul respectiv, formația Atletico Madrid a câștigat trofeul după victoria cu 3-0 în fața altei echipe spaniole, Athletic Bilbao.