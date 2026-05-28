Angajații din sănătate protestează astăzi la Ministerul Muncii. Au făcut calculele și au constatat că vor pierde mii de lei din salariu

1 minut de citit Publicat la 09:22 28 Mai 2026 Modificat la 10:00 28 Mai 2026

Sute de sindicaliști din domeniul sănătății vor protesta joi, între orele 11:00 și 13:00, în fața Ministerului Muncii, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Reprezentanții angajaților din sistemul medical amenință inclusiv cu declanșarea grevei generale.

Sindicaliștii susțin că proiectul este inechitabil și nedrept atât pentru angajații din sistemul medical, cât și pentru cei din domeniul asistenței sociale. Aceștia spun că noua lege ar putea duce la scăderi importante ale veniturilor, în special prin eliminarea unor sporuri și indemnizații.

Potrivit calculelor făcute de Federația Sanitas, o asistentă cu experiență ar putea pierde cel puțin 1.200 de lei la salariu, chiar dacă ar continua să lucreze aproximativ 60 de ore în weekend. În prezent, asistentele cu experiență beneficiază de sporuri, indemnizație de hrană și bani suplimentari pentru weekendurile lucrate.

Fără sporuri, salariul unei asistente este de aproximativ 4.000 de lei. Cu sporuri, venitul poate ajunge la aproximativ 6.000-7.000 de lei, în funcție de experiență și de programul lucrat. Sindicaliștii avertizează că, dacă aceste beneficii vor fi eliminate, veniturile ar putea scădea semnificativ.

Sunt vizate și alte categorii de personal din sistemul medical. Infirmierele și brancardierii, care au deja salarii mai mici, de aproximativ 4.000 de lei, ar putea rămâne cu sume și mai reduse în buzunar după aplicarea noii legi a salarizării.

Reprezentanții sindicatelor spun că cei mai afectați ar putea fi angajații TESA, personalul tehnic, economic și administrativ din unitățile sanitare.

În acest context, sindicaliștii din Sănătate au pregătit un calendar al protestelor.

Pe 3 iunie este anunțată o manifestație de amploare în Piața Victoriei, la care sunt așteptate aproximativ 20.000 de persoane. Protestatarii ar urma să pornească apoi în marș către Palatul Parlamentului.

Un alt protest este programat pe 9 iunie, când sindicaliștii estimează că vor participa aproximativ 30.000 de persoane.

Reprezentanții angajaților din Sănătate avertizează că, dacă autoritățile nu vor modifica proiectul noii legi a salarizării, protestele ar putea ajunge până la greva generală.