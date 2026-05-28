Un angajat Google e acuzat că a folosit informații confidențiale ca să câștige 1,2 milioane de dolari din pariuri

Publicat la 08:38 28 Mai 2026 Modificat la 08:38 28 Mai 2026

Un angajat Google a fost arestat, fiind acuzat că s-ar fi folosit de informații confidențiale ale companiei pentru a face pariuri profitabile pe platforma Polymarket. Procurorii din New York au anunțat că l-au pus sub acuzare pe Michele Spagnuolo, inginer la Google, pentru încălcarea legislației privind folosirea informațiilor privilegiate, în legătură cu mai multe pariuri plasate prin intermediul platformei, scrie BBC.

Deși Spagnuolo este cetățean italian și locuiește în Elveția, el a fost arestat miercuri și adus în fața unui judecător federal din New York.

Potrivit acuzațiilor, Spagnuolo ar fi folosit informații la care a avut acces la Google, companie cu sediul în SUA, pentru a plasa pariuri care i-au adus câștiguri de 1,2 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 894.330 de lire sterline.

O purtătoare de cuvânt a Google a declarat că firma „colaborează cu autoritățile în cadrul anchetei” și că angajatul a fost suspendat temporar.

Informațiile interne folosite ar fi fost materiale de marketing accesate „cu ajutorul unui instrument disponibil tuturor angajaților, însă folosirea unor astfel de informații confidențiale pentru a plasa pariuri reprezintă o încălcare gravă a politicilor noastre”, a adăugat aceasta.

Un purtător de cuvânt al Polymarket a declarat că platforma a „colaborat îndeaproape” cu autoritățile în cadrul anchetei.

Blockchainul este un tip de registru digital folosit pentru criptomonede, singura monedă acceptată de Polymarket.

Procuratura federală a colaborat cu Biroul Federal de Investigații (FBI) pentru arestarea lui Spagnuolo. Acesta a fost eliberat pe cauțiune, în schimbul unei garanții de 2,25 milioane de dolari, potrivit ABC News.

Deși Spagnuolo ar fi tranzacționat pe Polymarket sub numele de cont AlphaRaccoon, iar pariurile sale ar fi fost făcute cu criptomonede provenite din mai multe conturi, FBI a transmis că a reușit să facă legătura între conturi după ce a identificat unul deschis cu un act de identitate italian.

Spagnuolo a început să folosească Polymarket în 2024, iar între octombrie și decembrie anul trecut, potrivit procurorilor federali, a plasat pariuri de 2,7 milioane de dolari legate de Google. Folosind informații interne, el ar fi obținut profituri de peste 1 milion de dolari din aceste pariuri, susțin procurorii.

Documentele depuse în instanță arată că cele mai profitabile câștiguri obținute de Spagnuolo pe Polymarket ar fi venit din prezicerea corectă a persoanelor care urmau sau nu să fie cele mai căutate pe Google în 2025. El ar fi pariat împotriva unor nume precum Bianca Censori și președintele Donald Trump și ar fi mizat pe cântărețul D4vd ca ocupant al primului loc, într-un moment în care platforma de pariuri indica șanse aproape zero pentru acest rezultat.

Potrivit documentelor judiciare, atunci când Spagnuolo a plasat acel pariu, în noiembrie, el știa că D4vd devenise cea mai căutată persoană pe Google, deoarece avea acces la informații colectate de gigantul căutărilor înainte ca acestea să fie făcute publice. D4vd, muzician, se află în prezent în închisoare, fiind acuzat că ar fi ucis o adolescentă.