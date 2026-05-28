Ruptură în UE: Grupul „E6”, al celor mai puternice economii europene, vrea să decidă viitoarea politică fiscală în Europa

Publicat la 07:00 28 Mai 2026

Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (s), alături de președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, liderii celor mai puternice economii europene. Foto: Getty Images

Principalele șase țări din UE au format un așa-numit club „E6”, prin care încearcă să inițieze politici monetare care să transforme piața financiară europeană într-un veritabi rival al bursei americane de pe Wall Street. Decizia e însă criticată public de ministrul cipriot al Finanțelor, care a atras atenția că o astfel de inițiativă ar afecta unitatea blocului comunitar european, informează Politico.

Miniștrii de finanțe ai Franței, Germaniei, Italiei, Țărilor de Jos, Poloniei și Spaniei urmează să se întâlnească la Berlin în această săptămână pentru a ajunge la un compromis politic care să permită transformarea UE într-un pol investițional puternic.

„Nu cred că o nouă structură separată e ceva fezabil, deoarece ar intra în conflict cu ideea - împărtășită de toate țările membre ale UE - că exact acest tip de fragmentări trebuie să înceteze”, a spus ministrul cipriot de Finanțe, Makis Keravnos, într-un interviu acordat publicației Politico.

Cipru, alături de alte țări europene mai mici și-a manifestat scepticismul față de formarea acestui grup „exclusivist” alcătuit din țările cu cele mai puternice economii europene: temerea este că țările „E6” vor ajunge să-și impună prin forță punctele de vedere.

„Trebuie să unificăm sistemele bancare, piețele de capital, și tot așa”, a explicat Makis Keravnos, după o întâlnire organizată în cipru a miniștrilor de Finanțe ai țărilor din zona euro.

Cu o săptămână în urmă, premiera Italiei, Giorgia Meloni, a solicitat, într-o scrisoare adresată șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o mai mare flexibilitate bugetare în cadrul Uniunii pentru a face față creșterii prețurilor la energie ca urmare a războiului din Iran.

Keravnos a opinat că UE trebuie să ia în calcul mai multe opțiuni și să găsească un echilibru și o soluție care să mulțumească pe toată lumea, dar a precizat că „disciplina fiscală trebuie menținută”.

Conceptul „Europei cu două viteze” e sprijinit de Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen a sugerat că țările dispuse să colaboreze în chestiuni economice ar trebui să continue în grupuri mai mici dacă nu se poate găsi unanimitate înainte de un summit cheie axat pe consolidarea economiei europene.

Șefa Comisiei Europene a declarat că obiectivul rămâne acela de a promova o agendă economică „ambițioasă” convenită de toate cele 27 de state membre, dar dacă acest lucru nu este posibil din cauza diferențelor politice, statele membre ar trebui să apeleze la coaliții mai mici.

Irlanda a tras deja un semnal de alarmă cu privire la formarea Grupului E6. Ministrul irlandez de Finanțe, Simon Harris, a subliniat că preferă o structură europeană bazată pe teme comune, și nu pe dimensiunea economică a țărilor membre.

Conform Politico, Grupul „E6” a fost creat pentru a accelera planurile Europei de a concura cu Wall Street, dar ridică probleme pentru țări precum Irlanda, care depind de piețele financiare.

UE vrea să introducă și euro digital

De asemenea, Uniunea Europeană analizează posibila emisiune a monedei euro digitale, practic o monedă digitală a Băncii Centrale Europene, echivalent electronic al numerarului/bancnotelor și monedelor actuale euro. Un alt subiect pe agenda UE îl reprezintă reglementarea piețelor financiare - un subiect cheie discutat inclusiv în ședința „grupului E6”.

În privința introducerii euro digital, Consiliul UE a anunțat la finele anului trecut care e poziția sa de negociere în acest subiect.

„Consiliul a convenit asupra poziției sale de negociere cu privire la propunerile cheie de consolidare a monedei euro prin permiterea introducerii unui euro digital și prin o mai bună clarificare a statutului de mijloc legal de plată al numerarului în euro. La rândul lor, aceste inițiative vor contribui la îmbunătățirea autonomiei strategice, a securității economice și a rezilienței UE”, se arată într-un comunicat de presă.

Propunerile se referă la două regulamente care stabilesc cadrul juridic pentru potențiala emitere a unui euro digital și la un regulament care vizează protejarea rolului numerarului în UE prin asigurarea acceptării și disponibilității sale pe scară largă.

Potrivit Consiliului UE, Euro digital ar completa numerarul și ar fi disponibil publicului larg și întreprinderilor pentru a efectua plăți oricând și oriunde în zona euro.