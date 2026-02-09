Ursula von der Leyen deschide calea Europei cu două viteze înaintea unui summit decisiv: "UE trebuie să avanseze în grupuri mai mici”

Șefa Comisiei Europene a declarat că obiectivul rămâne acela de a promova o agendă economică „ambițioasă”. Foto: Profimedia Images

Ursula von der Leyen a sugerat că țările dispuse să colaboreze în chestiuni economice ar trebui să continue în grupuri mai mici dacă nu se poate găsi unanimitate înainte de un summit cheie axat pe consolidarea economiei europene, potrivit Euronews.

Șefa Comisiei Europene a declarat că obiectivul rămâne acela de a promova o agendă economică „ambițioasă” convenită de toate cele 27 de state membre, dar dacă acest lucru nu este posibil din cauza diferențelor politice, statele membre ar trebui să apeleze la coaliții mai mici.

Comentariile sale vin după ce Mario Draghi, una dintre cele mai influente voci din dezbaterea europeană, a cerut UE să lucreze ca o adevărată uniune și a îndemnat liderii europeni să adopte o abordare federalistă „pragmatică” pentru proiecte comune, de la energie la securitate.

„Ambiția noastră ar trebui să fie întotdeauna să ajungem la un acord între toate cele 27 de state membre”, a scris von der Leyen într-o scrisoare adresată liderilor luni.

„Cu toate acestea, acolo unde lipsa de progres sau ambiție riscă să submineze competitivitatea sau capacitatea de acțiune a Europei, nu ar trebui să ne ferim să folosim posibilitățile prevăzute în tratate în cadrul cooperării consolidate.”

Ursula von der Leyen a invocat principiul cooperării consolidate

Principiul cooperării consolidate permite statelor membre, cu condiția ca minimum nouă țări să fie de acord, să aprofundeze integrarea fără restul statelor membre.

Comentariile lui Von der Leyen marchează o abatere semnificativă de la principiul consensului care ghidează instituțiile UE și deschide ușa către o Europă cu două viteze.

Liderii europeni se vor reuni joi pentru o retragere informală la Castelul Alden Biesen.

Draghi se va alătura celor 27 alături de fostul prim-ministru italian Enrico Letta.

În perioada premergătoare reuniunii, președintele Consiliului European, António Costa, a declarat pentru Euronews că retragerea va servi la concentrarea atenției asupra implementării rapoartelor Draghi și Letta publicate în 2024 și va oferi „orientări politice clare” pentru lideri.

Înainte de summit, un grup de 10 țări se va întâlni la invitația Germaniei, Italiei și Belgiei pentru a stabili o linie comună.

În scrisoarea sa, von der Leyen a declarat că Comisia dorește să accelereze agenda sa de simplificare, dar a îndemnat membrii Parlamentului European să fie constructivi.

De asemenea, ea a scris că executivul va lansa o nouă inițiativă pentru a reduce „suprareglementarea”, care prevede ca statele membre să adauge mai multă birocrație pe lângă directivele UE existente.

Companiile europene au criticat de mult timp această practică, argumentând că aceasta crește costurile și creează confuzie în materie de reglementare pentru întreprinderile care operează în Europa.