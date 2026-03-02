Pete Hegseth: "Nu este un război fără final ca în Irak. Atacurile din Iran sunt clare și devastatoare"

Pete Hegseth a exclus că intervenția din Iran e "un război fără sfârșit". Foto: Profimedia Images

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat luni că atacurile SUA din Iran nu urmăresc “schimbarea regimului”, dar a precizat că în urma lor conducerea țării s-a schimbat. El a precizat că scopul acțiunii este distrugerea capacităților nucleare, a rachetelor balistice și a forțelor navale:

“Timp de 47 de ani, regimul expansionist și islamist din Teheran a dus un război împotriva SUA. Nu întotdeauna au declarat în mod deschis, ci au scandat sloganuri. Au făcut asta cu prețul sângelui oamenilor noștri, atacuri cu rachete asupra navelor noastre, crime, atacuri asupra ambasadelor noastre și bombe în Afganistan și Irak, finanțate de forț Al-Quds și forțe ale Gardienilor Revoluției Islamice.

Generația mea de veterani nu va uita niciodată numele fraților noștri măcelăriți de bombele iranienilor și de milițiile bine înarmate care au ucis mii dintre ai noștri. Nu noi am început acest război, dar sub conducerea președintelui Trump îl vom încheia. Războiul lor la adresa americanilor a devenit represaliul nostru la adresa ayatollahului. Cel de-al 47-lea președinte, care este un luptător ce pune America pe primul loc a tras linia după toți acești ani de război. A reamintit lumii, așa cum a făcut-o de fiecare dată, că să fii american înseamnă ceva de nedistrus. Dacă ucizi americani, dacă îi ameninți noi vă vom vâna fără să ne pară rău și fără să ezităm și vă vom ucide. Președintele Trump a fost foarte clar și a spus că astfel de regimuri nebune nu pot să dețină arme nucleare. Este o chestiune de bun simț. Mulți au spus-o, dar e nevoie să iei măsuri. Iar președintele nostru are curaj”.

Încăpățânarea Iranului de a deține această armă nucleară și de a completa arsenalul de rachete balistice nu mai sunt riscuri pe care să le putem tolera.

Ce spune Pete Hegseth despre obiectivele SUA

Pete Hegseth a precizat că Iranul construia rachete și drone puternice pentru a crea un scut convențional pentru ambițiile nucleare:

“Iranul ținea o armă la tâmpla noastră și încerca să obțină bomba nucleară. Aproape a reușit sub Obama și acordul lui dezastruos, dar nu și sub acest președinte. Regimul a primit un dar, și darul acela este moarte din partea Israelului și a SUA. Nu este o schimbare de regim în urma unui război, dar cu siguranță regimul s-a schimbat, iar lumea e mai bine fără ei.

Folosesc o tehnică plină de lașitate din partea unui regim care a încurajat tacticile teroriste. Regimul iranian nu a construit nimic. S-a bazat pe drone, grupări proxi și a construit fabrici unde să facă arme nucleare. Dacă ai ambiții nucleare pajnice nu trebuie să le ascunzi în subteran”.

De asemenea, Pete Hegseth a subliniat că atacul din Iran nu este “un război fără sfârșit”, ca intervenția din Irak sau Afganistan:

“Președintele SUA pune America și pe americani pe primul loc. Nu ezită și nici trupele noastre. Misiunea este de a distruge capacitățile de rachete ale iranienilor, toată infrastructura lor și forțele navale și să ne asigurăm că nu vor avea nicio dată arme nucleare. I-am compleșit. Cu fiecare zi capacitățile noastre devin mai puternice, ale iranienilor mai slabe. Noi suntem cei care prezentăm termenii acestui război.

Scopul nostru este apărarea oamenilor noștri și a aliaților. Sperăm ca poporul iranian va beneficia de această oportunitate.

Nu este un război fără final. Această operațiune este clară și devastatoare. O misiune care vizează distrugerea armelor nucleare și marina iraniană”.