Elevii blocați în Dubai vor primi absențe în catalog. Inspector general: „Au plecat cu acordul părinţilor”

Cei 28 de elevi, care sunt în acest moment blocați în Dubai din cauza conflictului din Iran, vor primi absențe în catalog pentru toată perioada în care nu se află la școală, a declarat pentru News.ro inspectorul general şcolar Livia Marcu. Aceasta a spus că elevii au plecat într-o excursie privată, în timpul vacanței, cu acordul exclusiv al părinților, iar aceștia trebuie să facă demersurile necesare ca să motiveze absențele copiilor lor.

Inspectorul general a declarat că elevii din Emiratele Arabe Unite au plecat în Dubai într-o călătorie privată, organizată de un centru Cambridge din Vrancea, pentru care nu era nevoie de acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean.

„Elevii din Vrancea sunt într-o călătorie privată, au plecat cu acordul părinţilor, pentru că săptămâna trecută în Vrancea a fost vacanţă, este vorba de 27 de copii din Vrancea şi un altul din alt judeţ. Atât ştiu, că urmau să revină în ţară sâmbătă, dar nu au mai putut face asta din cauză că s-au anulat cursele aeriene. Câtă vreme nu a fost necesar acordul ISJ, noi nu suntem implicaţi sub niciun fel”, a declarat Livia Marcu.



Vacanța elevilor s-a încheiat, iar de astăzi, aceștia ar fi trebuit să revină la cursuri. Cum nu pot face acest lucru, pentru că spațiul aerian a fost închis, profesorii de la unităţile de învăţământ sunt nevoiţi să le treacă absenţe în catalog, a adăugat inspectorul.



„Având în vedere situaţia lor, ei primesc absenţe, desigur părinţii vor face demersurile necesare pentru a li se motiva aceste absenţe”, a mai precizat Livia Marcu.



Conform informaţiilor primite de la conducerea ISJ, elevii sunt în siguranţă. „Eu am informaţii că sunt bine, sănătoşi şi se vor întoarce în ţară”, a transmis Livia Marcu.



Grupul a plecat însoţit de coordonatoarea centrului Cambridge ca organizator şi de o profesoară de limba engleză de la o şcoală gimnazială din Focşani, aflată în excursie împreună cu propriul copil.