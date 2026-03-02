55 de pelerini români care au mers la Sfântul Mormânt, evacuaţi din Israel prin Egipt. Un avion Tarom i-a adus în ţară

55 de pelerini români care au mers la Sfântul Mormânt, evacuaţi din Israel prin Egipt. Foto: Hepta

Un grup de 55 de turişti din judeţele Buzău şi Vrancea, care se aflau în pelerinaj la Sfântul Mormânt la sfârşitul săptămânii trecute, au fost aduşi în ţară în ultimul moment de către un tour-operator israelian, demersurile de repatriere prin Egipt fiind demarate sâmbătă dimineaţă, imediat după ce au început bombardamentele şi alarmele, notează Agerpres.

Potrivit agenţiei de turism, grupul de pelerini se afla în Israel, iar sâmbătă dimineaţă cetăţenii au fost treziţi de alarme şi bombardamente. Luând în considerare că zborurile din Israel vor fi anulate, a fost luată decizia ca turiştii să fie transportaţi terestru către Egipt.

"Sâmbătă dimineaţă ne-am trezit cu alarme care anunţau începutul conflictului cu Iranul. În acel moment aveam un grup de 55 de pelerini din Buzău şi Vrancea aflat în Israel. Grupul venise cam cu o săptămână înainte. Într-un timp foarte scurt, zborurile au fost suspendate şi aeroportul s-a închis. A fost un moment în care a trebuit sa luăm decizii rapide.

Am înţeles imediat că cea mai sigură soluţie era să scoatem grupul din ţară pe cale terestră, fie prin Iordania, fie prin Egipt. Am luat legătura cu partenerul nostru din România, domnul Banu Valentin, directorul Centrului de Pelerinaj din Buzău şi Vrancea care a discutat cu ÎPS Ciprian, iar mesajul pe care l-am primit a fost foarte clar: 'Faceţi tot ce este necesar ca oamenii să ajungă acasă'. În acel moment, toată echipa noastră s-a concentrat exclusiv pe acest grup. Am lucrat continuu pentru a găsi urgent o soluţie de zbor pentru cei 55 de pelerini", a transmis, pentru AGERPRES, Adi Licher, directorul companiei israeliene Eland Tours Israel.

Au făcut 16 ore până în Egipt

Astfel, toţi cei 55 de pelerini au fost transportaţi pe cale terestră până în Egipt, de unde un avion al companiei TAROM urma să-i preia pe români pentru a-i aduce acasă. Drumul până la aeroport s-a întins pe durata a 16 ore, timp în care s-a reuşit emiterea vizelor.

"Cu sprijinul domnului Cătălin, din cadrul companiei Tarom, am reuşit să rezervăm ultimele 55 de locuri disponibile pe cursa din Cairo, Egipt, la aproape 1.000 de kilometri de Tiberias, unde se afla grupul. Grupul a fost transportat până în Egipt, am reuşit într-un timp foarte scurt să face rost de vize. Drumul a durat aproximativ 16 ore. Din cauza distanţei şi a timpului petrecut la graniţă, grupul a ajuns la aeroport cu doar o oră înainte de zbor.

Pe tot parcursul drumului am ţinut legatură permanent, oră de oră, atât cu grupul, cât şi cu compania aeriană, pentru a ne asigura că totul este în regulă. Cel mai important este că, în final, toţi pelerinii au ajuns acasă în siguranţă, lângă familiile lor", a precizat directorul agenţiei de turism, Adi Licher.

Grupul de pelerini din Buzău şi Vrancea a ajuns în România duminică dimineaţă.

În prezent sunt 14.000 de cetăţeni români în Emiratele Arabe Unite, dar există un număr minim de cazuri de urgenţă extremă, a declarat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, care a mai adăugat că în Israel sunt aproximativ 200 de români, dintre care 140 în Ierusalim. Acestora li se adaugă cei cu dublă cetăţenie.