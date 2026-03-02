MAE a publicat toate platformele pe care le pot folosi românii blocaţi în ţările din Orientul Mijlociu pentru a solicita asistenţă

1 minut de citit Publicat la 16:32 02 Mar 2026 Modificat la 16:32 02 Mar 2026

MAE a publicat toate platformele pe care le pot folosi românii blocaţi din cauza războiului. Sursa foto: MAE

Ministerul Afacerilor Externe a publicat, luni, toate platformele pe care le pune la dispoziţia românilor afectaţi de războiul din Orientul Mijlociu, pentru ca aceştia să solicite asistenţă. MAE a anunţat şi deschiderea unui canal oficial de comunicare pe WhatsApp, dedicat informării rapide.

"Având în vedere evoluțiile recente de securitate și perturbările traficului aerian din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește setul de instrumente disponibile pentru asistență și informații oficiale și anunță deschiderea unui canal oficial de comunicare pe platforma WhatsApp, dedicat informării rapide.

Acest nou instrument permite românilor blocați în regiune să primească, în timp real, actualizări oficiale și recomandări de călătorie direct pe telefoanele mobile", a transmis MAE.

Autorităţile au reamintit setul de instrumente de comunicare și asistență puse la dispoziție:

Canalul de WhatsApp – un instrument de sprijin suplimentar pentru a primi rapid, direct pe telefon, informațiile și comunicatele oficiale.

Urmărește canalul oficial aici: https://whatsapp.com/channel/0029VbCrlIe2P59snIMS9G3V

Portalul econsulat.ro – pentru înregistrarea prezenței în regiune și transmiterea solicitărilor de asistență consulară.

Aplicația „Călătorește Informat” – pentru alerte de călătorie actualizate în timp real.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte

Linii telefonice de urgență – disponibile permanent la nivelul misiunilor diplomatice și al Centralei MAE.

Recomandări MAE

"Recomandăm cetățenilor români să mențină legătura cu misiunile diplomatice, să urmeze instrucțiunile autorităților locale și să se informeze din surse oficiale pentru coordonarea planurilor de deplasare.

Evitați călătoriile neesențiale pentru următoarele state: Bahrain (https://www.mae.ro/travel-alerts/68211), Kuweit (https://www.mae.ro/travel-alerts/66992), Iordania (https://www.mae.ro/travel-alerts/44859), Qatar (https://www.mae.ro/travel-alerts/68209), și Emiratele Arabe Unite (https://www.mae.ro/travel-alerts/68210).

MAE reamintește că pentru Statul Israel nivelul de avertisment este 8/9 – Evitați orice călătorie! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2938), iar pentru Iran 9/9 – Părăsiți imediat țara! (https://www.mae.ro/travel-alerts/2937)2.