Cine sunt procurorii propuși de Radu Marinescu pentru șefiile PG, DIICOT și DNA. Lista anunțată de Ministerul Justiției

1 minut de citit Publicat la 17:15 02 Mar 2026 Modificat la 17:17 02 Mar 2026

Ministrul Justiției, Radu Marinescu. Foto: Agerpres

Ministerul Justiției a anunțat, luni, cine sunt procurorii propuși de Radu Marinescu pentru șefiile marilor parchete, după interviurile susținute de candidați în ultimele două săptămâni. Astfel, Procuror General ar urma să fie Cristina Chiriac. Adjunct la PG ar urma să fie Marius Voineag. Ioan Viorel Cerbu este propus la șefia DNA.

”În urma analizei candidaturilor prin prisma celor precizate mai sus, ministrul justiției a selectat și propus următorii procurori”, se arată în comunicatul Ministerului Justiției:

- Pentru funcția de procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe Cristina CHIRIAC;

- Pentru funcția de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pe Marius VOINEAG;

- Pentru funcţia de procuror-şef al Direcției Naționale Anticorupție, Ioan-Viorel CERBU;

- Pentru cele 2 funcţii de procuror-şef adjunct ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, pe:

• Marinela MINCĂ;

• Marius-Ionel ŞTEFAN;

- Pentru funcţia de procuror-şef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe Codrin-Horaţiu MIRON;

- Pentru cele 2 funcţii de procuror-şef adjunct ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe:

• Alex-Florin FLORENŢA;

• Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI.

Propunerile vor fi transmise Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii astăzi, 02.03.2026, pentru obţinerea avizului în conformitate cu art. 147 alin. (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările şi completările ulterioare, precizează Ministerul Justiției.