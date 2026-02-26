Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare

Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare Sursa foto: Youtube/ Dorian Popa

A fost luată decizia definitivă în dosarul în care influencerul Dorian Popa a fost acuzat de conducere a unui vehicul sub influenţa unor substanţe psihoactive. Astfel, el a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspensare.

Magistrații Curții de Apel București au desființat în parte condamnarea pe care a primit-o Dorian Popa în prima instanță.

Pedeapsa a rămas însă aceeași ca în prima instanță - 8 luni de închisoare cu suspendare și o perioadă de supraveghere de 2 ani.

La decizia definitivă magistrații au mai adăugat și o pedeapsă accesorie. Astfel, Dorian Popa va fi obligat ca în această perioadă de supraveghere care durează 2 ani să presteze muncă neremunerată în folosul comunității, timp de 60 de zile, fie la Primăria Domnești, fie la școala gimnazială din localitate.

În 2023, Dorian Popa a fost oprit de polițiștii rutieri în trafic iar în urma testării cu aparatul drug-test a ieșit pozitiv, rezultând că a condus sub influența drogurilor.