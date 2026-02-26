CNAIR îi avertizează pe şoferi că, sâmbătă, emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată. Intervalul orar afectat

CNAIR îi avertizează pe şoferi că, sâmbătă, emiterea rovinietei și a peajului ar putea fi îngreunată. Foto: Getty Images

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a transmis că, sâmbătă, 28 februarie, emiterea rovinietei și a peajului poate fi îngreunată, în intervalul orar 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice.

CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din Romania că, în data de 28.02.2026, în intervalul orar 10:30 – 11:30 și 14:00 – 16:00, din cauza efectuării unor operațiuni de optimizare a infrastructurii tehnice a Direcției Generale Permise de Conducere si Înmatriculări (DGPCI) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), serviciile utilizate pentru interogarea bazelor de date administrate de aceasta vor fi indisponibile.

În aceste condiții, emiterea rovinietei și a peajului prin intermediul Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR poate fi îngreunată, iar serviciile conexe pot deveni temporar indisponibile pe durata intervenției.

Reamintim utilizatorilor că, în cazul în care circulă pe rețeaua națională de drumuri fără a deține rovinietă valabilă, aceasta poate fi achiziționată până la ora 24:00 a zilei respective. De asemenea, peajul poate fi achitat cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a fost efectuată trecerea", a transmis CNAIR.