O țară din UE anunță că va majora salariul minim la peste 880 euro, din 1 aprilie 2026

Grecia va majora, de la 1 aprilie, salariul minim la peste 880 euro, a anunţat adjunctul ministrului Muncii, Kostas Karagkounis, informează publicaţia To Vima, potrivit Agerpres.

Acesta a explicat că cifra exactă va fi propusă la reuniunea guvernamentală din 24 martie de către ministrului Muncii, Niki Kerameus.

Karagkounis nu a dat publicităţii suma dar a confirmat că va fi „peste 880 euro”, şi a reiterat obiectivul Guvernului de la Atena de a ajunge la un salariu minim de 950 euro până în 2027.

Creşterea vine pe fondul îmbunătăţirii semnificative a situaţiei de pe piaţa muncii. Rata şomajului în Grecia a scăzut în ultimii ani de la aproximativ 18% la aproximativ 7%, o decizie care, susţine Karagkounis, este direct legată de decizia de a debloca sporul de vechime, care fusese suspendat în timpul anilor de criză.

Pentru a atenua povara asupra companiilor, Guvernul a scăzut cheltuielilor indirecte cu forţa de muncă, reducând contribuţiile de asigurări sociale cu 5,9 puncte procentuale.

Karagkounis a atras atenţia că fiecare reducere cu jumătate de punct procentual a contribuţiilor costă bugetul de stat aproximativ 300 milioane de euro. El a adăugat că în prezent salariul mediu în Grecia este de aproximativ 1.520 euro, opt din zece angajaţi lucrând cu normă întreagă.

Cât este salariul minim în țările din UE

La 1 ianuarie 2026, salariile minime din UE variau între 620 EUR pe lună în Bulgaria și 2 704 EUR în Luxemburg, potrivit EURES.

Salariul minim este cea mai mică sumă pe care angajatorii o pot plăti în mod legal pe oră, pe zi sau pe lună angajaților pentru munca lor. Această sumă este stabilită prin legile sau contractele colective de muncă ale fiecărei țări și protejează lucrătorii împotriva practicii de a primi salarii excesiv de mici. În UE, 22 dintre cele 27 de state membre au stabilit salarii minime la nivel național. Fac excepție Austria, Danemarca, Finlanda, Italia și Suedia, unde remunerația se stabilește prin acorduri între sindicate și angajatori.

În primul rând, salariul minim oferă securitate financiară. El are rolul unei plase de siguranță vitale, care garantează că până și începătorii sunt plătiți suficient încât să le fie acoperite cheltuielile esențiale, cum ar fi chiria, mâncarea și transportul. De asemenea, împiedică plata unor salarii nedrept de mici din simplul motiv al lipsei de experiență.

În același timp, legile privind salariul minim încurajează angajarea cu forme legale, făcând ca munca „la negru”, care înseamnă lipsa oricărei protecții și a oricăror beneficii pentru lucrători, să fie mai puțin atractivă pentru lucrători. În plus, datorită noilor norme ale UE, angajatorii trebuie acum să declare salariile sau intervalele salariale de încadrare în anunțurile de angajare, ceea ce vă ajută să comparați ofertele și să vă negociați salariul.

Dar nu doar lucrătorii au avantaje: remunerarea echitabilă este benefică și pentru angajatori. Datorită ei, angajații sunt mai mulțumiți și deci mai productivi. Angajații fericiți sunt mai puțin predispuși să-și caute alt loc de muncă, prin urmare angajatorii cheltuiesc mai puțin pe recrutare și instruire. O companie care plătește salarii echitabile are și o imagine mai bună, ceea ce o ajută să atragă talente, în special din rândul lucrătorilor tineri, care caută cu prioritate angajatori cu spirit etic. În plus, atunci când câștigă mai bine, lucrătorii cheltuiesc mai mult, impulsionând economia locală și crescând cererea de bunuri și servicii, ceea ce aduce noi beneficii întreprinderilor.

Salariul minim brut în UE

Peste 1 500 EUR pe lună:

Franța (1 823 EUR)

Belgia (2 112 EUR)

Țările de Jos (2 295 EUR)

Germania (2 343 EUR)

Irlanda (2 391 EUR)

Luxemburg (2 704 EUR)

Sub 1 500 EUR pe lună:

Bulgaria (620 EUR)

Letonia (780 EUR)

România (795 EUR)

Ungaria (838 EUR)

Estonia (886 EUR)

Slovacia (915 EUR)

Cehia (924 EUR)

Malta (994 EUR)

Între 1 000 și 1 500 EUR pe lună:

Grecia (1 027 EUR)

Croația (1 050 EUR)

Portugalia (1 073 EUR)

Cipru (1 088 EUR)

Polonia (1 139 EUR)

Lituania (1 153 EUR)

Slovenia (1 278 EUR)

Spania (1 381 EUR)