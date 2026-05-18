România ar putea primi 14,3 milioane de euro de la UE pentru a repara infrastructura distrusă în inundațiile din 2025

Salina Praid a suferit pagube semnificative atunci când apele din râul Corund au erodat o parte din albia râului. Foto: Colaj Hepta/Antena 3 CNN

Comisia Europeană a propus, luni, mobilizarea a 144 de milioane de euro de la Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a ajuta Spania, România şi Ciprul să repare infrastructura distrusă în inundațiile devastatoare din 2025, informează un comunicat de presă al Executivului comunitar, potrivit Agerpres.

Cea mai mare sumă, peste 120 de milioane de euro, ar urma să fie acordată Spaniei, care în 2025 s-a confruntat cu o serie de fenomene meteorologice extreme, inclusiv secetă prelungită, valuri de căldură intense şi trei focare majore de incendii de vegetaţie. Comisia propune un total de 120,4 milioane de euro, inclusiv o plată în avans de peste 30 de milioane de euro deja acordată, pentru a sprijini eforturile de recuperare, inclusiv restaurarea infrastructurii critice, cum ar fi apa, apele uzate, telecomunicaţiile, educaţia, transportul şi patrimoniul cultural.

În ceea ce priveşte România, în lunile mai şi iunie 2025 ţara s-a confruntat cu inundaţii severe în regiunile Centru, Sud Muntenia şi Nord Est, după câteva zile de ploi abundente. Salina Praid a suferit pagube semnificative atunci când apele din râul Corund au erodat o parte din albia râului, compromiţând infrastructura hidrotehnică şi provocând pene de curent pe scară largă. Comisia propune 14,3 milioane de euro pentru a ajuta la restaurarea zonelor afectate, asigurându-se că serviciile esenţiale sunt restabilite cât mai repede posibil.

Cipru a fost afectat de două incendii majore în iulie 2025, în principal în regiunile Limassol şi Paphos. Comisia propune un total de 9,2 milioane euro, care include o plată în avans de 2,3 milioane euro deja plătită Ciprului, pentru a sprijini refacerea infrastructurii de energie, apă, ape uzate, telecomunicaţii şi transport.

La stabilirea acestor sume, Executivul comunitar a luat în considerare amploarea pagubelor cauzate de fiecare dezastru, astfel cum a fost raportată de fiecare ţară, în conformitate cu normele FSUE, precum şi disponibilitatea sa financiară.

Spania şi Cipru au primit deja plăţi în avans pentru a sprijini eforturile lor iniţiale de recuperare. Sumele integrale propuse luni vor necesita aprobarea Parlamentului European şi a Consiliului înainte de a fi debursate. Odată aprobate, fondurile vor fi eliberate într-o singură plată către fiecare stat membru.



De la înfiinţarea sa în 2002, Fondul de Solidaritate al UE a oferit peste 10 miliarde euro în asistenţă pentru 147 de evenimente catastrofale, inclusiv 127 de dezastre naturale şi 20 de urgenţe sanitare, în 25 de state membre şi şase ţări în curs de aderare.