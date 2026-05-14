România primește undă verde de la Comisia Europeană pentru 2,6 milarde de euro prin NextGenerationEU. Pentru ce sunt banii

2 minute de citit Publicat la 15:44 14 Mai 2026 Modificat la 15:44 14 Mai 2026

Comisia a dat undă verde celei de-a patra cereri de plată a României din cadrul MRR. Foto: Getty Images

Comisia Europeană a dat, joi, o evaluare preliminară pozitivă asupra celei de a patra cereri de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde EUR, din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (MRR), elementul central al programului NextGenerationEU, informează executivul de la Bruxelles.

"Acest pas important se referă la furnizarea fondurilor (...) sprijinind gestionarea sustenabilă a pădurilor, decarbonizarea sectorului transporturilor și a sectorului energetic, administrația fiscală, pensiile publice, infrastructura de sănătate, precum și infrastructura socială pentru persoanele cu dizabilități.

De asemenea, aceste fonduri sunt menite să consolideze procesul decizional la nivel guvernamental, să promoveze digitalizarea, să îmbunătățească eficiența sistemului de justiție, să consolideze lupta împotriva corupției și să sprijine dezvoltarea sistemului de învățământ.

Comisia a constatat că România a atins în mod satisfăcător cele 38 de jaloane și 24 de ținte stabilite în decizia de punere în aplicare a Consiliului", se spune într-o informare publicată pe site-ul Comisiei.

Banii aferenți cererii de plată finanțează cloud-ul guvernamental, decarbonizarea transporturilor și revizuirea cadrului fiscal

Principalele măsuri din cadrul acestei cereri de plată includ:

Implementarea unui cloud guvernamental. Conform Comisiei, România a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește implementarea infrastructurii sale guvernamentale de cloud, peste 30 de instituții publice fiind deja conectate. Măsura vizează modernizarea administrației publice prin îmbunătățirea schimbului de date, permițând dezvoltarea unor servicii publice mai eficiente și mai ușor de utilizat. Decarbonizarea sectorului transporturilor și a sectorului energetic. Potrivit executivului comunitar, țara noastră a adoptat măsuri de accelerare a tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon. Printre acestea se numără introducerea unor impozite mai mari pe proprietate pentru cele mai poluante vehicule și reducerea treptată a dependenței de producția de energie electrică pe bază de cărbune. Revizuirea cadrului fiscal. Comisia a constatat că România a introdus modificări legislative pentru ca sistemul său fiscal să devină mai echitabil și mai eficient, reducând sarcina administrativă și îmbunătățind respectarea obligațiilor fiscale. Prin simplificarea procedurilor și asigurarea unei distribuții mai echilibrate a sarcinii fiscale, reforma urmărește să consolideze finanțele publice, promovând în același timp un mediu mai favorabil pentru întreprinderi.

Plata se poate face după avizul CEF și decizia Comisiei

Comisia a transmis Comitetului economic și financiar (CEF) evaluarea sa preliminară privind îndeplinirea, de către România, a jaloanelor și a țintelor necesare pentru această plată.

CEF are la dispoziție patru săptămâni pentru a emite un aviz.

Plata către România poate avea loc în urma avizului CEF și a adoptării ulterioare a unei decizii de plată de către Comisie.

România și celelalte state UE au termen până în august să implementeze jaloanele și țintele restante

România a prezentat cea de a patra cerere de plată la 19 decembrie 2025.

Planul de redresare și reziliență al României stabilește investiții și reforme ample al căror scop este ca societatea și economia țării să devină mai sustenabile, reziliente și pregătite pentru tranziția verde și cea digitală.

Planul este finanțat cu 21,41 miliarde EUR, din care 13,57 miliarde EUR sub formă de granturi și 7,84 miliarde EUR sub formă de împrumuturi.

Odată cu cea de patra cerere de plată, fondurile plătite României în cadrul MRR vor ajunge la 12,97 miliarde EUR.

Această sumă corespunde unui procent de 60,6 % din totalul fondurilor din planul României, fiind evaluate 62 % din toate jaloanele și țintele din plan.

Mecanismul de redresare și reziliență se încheie la sfârșitul anului 2026, iar statele membre trebuie să implementeze toate jaloanele și țintele restante până în august 2026 și să depună ultimele cereri de plată până la sfârșitul lunii septembrie 2026.