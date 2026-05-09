Marea Britanie se întoarce în programul Erasmus din 2027. Negocieri pentru un proiect dedicat tinerilor care vor să muncească în UK

„Marea Britanie vine cu o contribuție semnificativă pentru a adera la Erasmus din nou”, a spus ambasadorul britanic. Foto: Getty Images

Marea Britanie revine în programul Erasmus începând din 2027, după aproape un deceniu de absență. Ambasadorul Marii Britanii la București, Giles Portman, a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că programul va funcționa la fel ca înainte de Brexit și va putea fi accesat și de cursanții adulți, nu doar de tineri. Diplomatul a mai anunțat că Londra poartă negocieri cu statele membre pentru un program dedicat tinerilor care vor să facă voluntariat sau să lucreze în Marea Britanie

„Da, Erasmus este o veste excelentă. Vom reveni în Erasmus din 2027 și sunt foarte încântat de faptul că această revenire le va oferi tinerilor noi oportunități de a studia în Marea Britanie, iar studenților britanici șansa de a studia în Europa.

Cred că este foarte important să spunem că acest lucru se aplică și cursanților adulți. Nu e vorba doar despre tineri, deși ei sunt predominanți.

E important să menționăm că a fost Roxana Mânzatu, comisarul român, a fost cea care s-a ocupat de acest dosar și l-a dus la bun sfârșit. Vreau să-i mulțumesc și să o felicit și sunt foarte încântat că British Council va fi partenerul de implementare aici, în România.

Mulți români mi-au spus că unul dintre lucrurile pe care le regretă în legătură cu Brexit-ul este că a devenit mult mai scump să studiezi în Marea Britanie, iar aceasta este o oportunitate fantastică pentru români de a studia acolo”, a spus ambasadorul britanic în interviul acordat realizatoarei Antena 3 CNN, Sabina Iosub.

„Din câte înțeleg, va funcționa la fel ca înainte. Așadar, ceea ce a trebuit să negociem a fost costul, iar Marea Britanie vine cu o contribuție semnificativă pentru a adera la Erasmus din nou. Am decis că așa era corect, deoarece deși reprezintă un cost pentru Marea Britanie, considerăm că este foarte important să ne asigurăm că nu pierdem aceste legături interumane. De aceea am luat decizia că acesta era cel mai bun lucru atât pentru studenții britanici, cât și pentru studenții europeni din UE”, a explicat diplomatul.

Întrebat dacă această apropiere între Marea Britanie și Uniunea Europeană, inclusiv prin acest program, ar putea fi semnalul unei reveniri în UE, ambasadorul a spus că în acest moment guvernul britanic nu își dorește asta.

„Teoretic, este posibil să se depună o nouă cerere. Noi am fost prima țară care a părăsit UE. Desigur, acesta este un teritoriu necunoscut. Cred că este foarte clar că guvernul actual nu vorbește despre asta în acest moment.

Nu se discută nici măcar despre readerarea la uniunea vamală sau la piața unică.

Dar ceea ce încercăm să facem este să respectăm decizia poporului britanic, dar și să identificăm modalități prin care putem reconstrui o relație mai apropiată”, a spus ambasadorul.

Giles Portman a anunțat, de asemenea, că Marea Britanie se află în proces de negociere cu statele membre a unui nou program pentru tineret.

„Și deși Erasmus este o veste excelentă pentru studenți, credem că putem merge mai departe, iar unul dintre lucrurile pe care am dori să le convenim foarte curând este un nou program pentru tineret, între UE și Regatul Unit. Asta înseamnă că nu doar studenții, ci și tinerii, care doresc să viziteze țara ca turiști, care vor să lucreze, să studieze sau să facă voluntariat, vor avea această posibilitate.

Avem astfel de programe de mulți ani cu țări precum Australia și Noua Zeelandă și am dori să avem acest program și cu state membre UE, deoarece este foarte popular. Credem că este foarte important ca acesta să fie foarte flexibil, să recunoască modul în care tinerii își trăiesc viețile. S-ar putea să ajungă într-o țară în vacanță și apoi să decidă că vor face voluntariat și apoi poate vor aplica pentru un loc de muncă.

Nu am ajuns încă acolo, dar sperăm să reușim la următorul summit. Mesajul meu pentru România și pentru toate statele membre ale UE și pentru Comisie ar fi: haideți să facem acest lucru pentru că eu cred că ar fi un lucru minunat pentru români”, a spus ambasadorul.

