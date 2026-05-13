Se simplifică rezervările și călătoriile cu trenul în Europa: "O călătorie, un singur bilet, drepturi depline". Anunțul Comisiei

Publicat la 14:26 13 Mai 2026

Trenuri în Gara Centrală din Frankfurt. Comisia Europeană a adoptat propuneri menite să simplifice călătoriile feroviare transfrontaliere. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Trei propuneri adoptate miercuri simplifică planificarea și rezervarea călătoriilor regionale, pe distanțe lungi și transfrontaliere, în special pentru călătoriile cu trenul care implică mai mulți operatori, anunță Comisia Europeană.

Totodată, noile prevederi, reunite în Pachetul Pasageri, asigură o mai bună protecție a călătorilor din transportul feroviar, adaugă instituția citată.

Care sunt obiectivele Pachetului Pasageri

Potrivit Comisiei, Pachetul Pasageri va facilita găsirea, compararea și rezervarea de către cetățeni a călătoriilor la nivel transfrontalier, indiferent de modul de transport și de operator.

Pachetul va îmbunătăți disponibilitatea biletelor de tren pentru toți furnizorii de servicii de bilete.

Acest lucru va ajuta pasagerii să combine biletele diferiților operatori, oferind în același timp drepturi depline pasagerilor atunci când un călător feroviar pierde o legătură într-o călătorie feroviară cu mai mulți operatori, achiziționată ca bilet unic.

Pentru a realiza acest lucru, Comisia Europeană a propus să se solicite tuturor platformelor online de bilete să afișeze ofertele într-un mod neutru și transparent.

Platformele care dețin o poziție strategică pe piață vor trebui să asigure un tratament echitabil al operatorilor de transport.

Ce obligații le sunt impuse operatorilor feroviari

Pentru a crește disponibilitatea biletelor de tren, Pachetul Pasageri obligă operatorii feroviari să pună biletele lor la dispoziția platformelor online de bilete care doresc să le vândă.

În același timp, serviciile de bilete online ale companiilor feroviare tradiționale cu o cotă de piață de 50% sau mai mult din piața transportului feroviar de pasageri vor trebui să afișeze toate serviciile feroviare disponibile care sunt operate în țara lor și să le includă în rezultatele căutării.

Atunci când alți operatori solicită acest lucru, aceștia vor trebui să ofere bilete pentru servicii operate de alte întreprinderi feroviare.

Potrivit Comisiei, asta ar trebui să contribuie, de asemenea, la asigurarea unor prețuri competitive pentru biletele de tren, în beneficiul tuturor călătorilor.

Comisia propune, de asemenea, ca și călătorii cu un bilet simplu pentru o călătorie cu trenul să beneficieze de protecția deplină a drepturilor pasagerilor dacă pierd o legătură - chiar și atunci când aceste servicii de legătură sunt operate de companii feroviare diferite.

Asta înseamnă că pasagerii nu doar că vor avea dreptul de a fi redirecționați către destinația finală fără a fi nevoiți să plătească pentru un bilet nou, dar vor putea, de asemenea, să obțină despăgubiri pentru întârzierea totală suferită.

Ce înseamnă "bilet unic" și cum sunt afectate drepturile pasagerilor

Pasagerii vor avea un bilet unic atunci când cumpără o călătorie feroviară cu mai mulți operatori pe un singur peron, într-o singură tranzacție comercială.

Acest bilet unic poate include servicii operate de diferite întreprinderi feroviare.

Cu un bilet unic, un pasager feroviar va avea o protecție deplină a drepturilor pasagerilor în cazul unei conexiuni pierdute între diferite servicii feroviare, chiar dacă acestea sunt operate de diferite întreprinderi feroviare.

În practică, pasagerii vor beneficia de asistență, redirecționare, rambursare și drepturi de compensare.

În prezent, obligația de a oferi protecție pentru conexiunile feroviare pierdute se aplică numai biletelor directe oferite de întreprinderi feroviare individuale sau în cazul în care operatorii feroviari cooperează la emiterea biletelor directe.

În plus, noile reguli prevăd că biletele simple nu pot fi segmentate în mai multe bilete separate.

De exemplu, atunci când un peron oferă un bilet de la stația A la stația B și un alt bilet de la stația B la stația C, un călător trebuie să aibă posibilitatea, pe același peron, de a cumpăra un bilet simplu pentru o călătorie de la stația A la stația C, via stația B.

Etapele următoare

În urma deciziei de miercuri, Comisia va prezenta regulamentele propuse Consiliului Uniunii Europene și Parlamentului European pentru a fi examinate în cadrul procedurii legislative ordinare.

Pentru a dezvolta sisteme de rezervare și de emitere a biletelor fără sincope, statele membre trebuie, de asemenea, să accelereze punerea în aplicare a normelor Directivei privind sistemele de transport inteligente referitoare la schimbul de date privind transportul multimodal în punctele naționale de acces.