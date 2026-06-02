Producătorul auto chinez SAIC a ales țara în care va construi prima sa fabrică de mașini din UE

1 minut de citit Publicat la 12:11 02 Iun 2026 Modificat la 12:11 02 Iun 2026

Grupul chinez SAIC Motor Corp intenţionează să înfiinţeze o fabrică auto în regiunea Galicia din nord-vestul Spaniei, care va fi prima sa unitate din Uniunea Europenă, a anunţat guvernul regional, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Mai multe mărci chinezeşti au intrat deja pe piaţa din Europa, iar altele se gândesc să înceapă vânzările pe continent.

Conducătorul Galiciei, Alfonso Rueda, a declarat că administraţia sa va acorda prioritate strategică proiectului, investiţia iniţială fiind estimată la aproximativ 200 milioane de euro.

Proiectul, care include un hub logistic, încă are nevoie de aprobarea guvernului central pentru investiţiile străine directe.

SAIC deţine marca MG, care este populară în Europa, şi prioritizează sistemele de propulsie electrificate.

Fabrica din portul Ferrol ar crea aproximativ 1.000 locuri de muncă directe şi mult mai multe indirecte, şi va folosi multe componente produse pe plan local, au informat autorităţile.

Dacă sunt obţinute toate aprobările, construcţia ar urma să înceapă anul viitor, iar uzina va fi operaţională în 2028, susţine Rueda.

Când va fi finalizată a doua fază a proiectului, unitatea va produce 120.000 de maşini pe an.

Demararea producţiei în Uniunea Europeană ar permite SAIC să evite tarifele aplicate vehiculelor expediate din China, pe măsură ce Bruxelles-ul îşi intensifică controlul asupra subvenţiilor şi dinamicii competitive de pe piaţa vehiculelor electrice. Pentru producătorii auto chinezi, asamblarea de vehicule în Europa este văzută drept esenţială pentru susţinerea creşterii lor în regiune.

Spania s-a poziţionat drept un hub pentru investiţiile în producţia de vehicule electrice, oferind stimulente şi beneficiind de un ecosistem auto bine pus la punct. Printre astfel de locaţii se numără Zaragoza, unde este un important centru de producţie de vehicule pentru grupul Stellantis NV, care oferă o forţă de muncă calificată şi avantaje logistice.

Şi producătorul auto chinez Chery, care a înfiinţat o societate mixtă cu grupul auto spaniol EBRO, intenţionează să producă vehicule la fosta fabrică Nissan din Barcelona, la finalul acestui an sau începutul anului viitor. În 2024, Chery-Ebro anunţase că vrea să producă până la 150.000 de maşini pe an, până în 2029.