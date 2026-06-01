Reuters: UE vrea să excludă accesul companiilor Big Tech americane la licitațiile pentru servicii cloud în sectoare critice

Criterii pentru selectarea furnizorilor de cloud pentru licitațiile critice ale statelor sunt nivelul de protecție a datelor.

Uniunea Europeană intenționează să introducă reguli stricte pentru serviciile de cloud folosite în licitațiile publice din sectoarele critice, măsură care ar putea exclude companii precum Amazon, Microsoft și Google de la participarea la astfel de proiecte, potrivit unor documente consultate de Reuters.

Propunerea face parte din Legea Comisiei Europene privind dezvoltarea serviciilor cloud și a inteligenței artificiale, pe care comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, urmează să o prezinte miercuri, ca parte a unui pachet de măsuri menit să reducă dependența Uniunii Europene de tehnologia americană și să sprijine companiile din blocul comunitar.

Presiunea pentru cerințe de suveranitate în sectoare sensibile, cum ar fi cel bancar, energetic și medical, este determinată de îngrijorările legate de dominația giganților tehnologici americani, precum și de îngrijorarea cu privire la legi precum Legea Cloud Computing, care impune furnizorilor cu sediul în SUA să acorde autorităților acces la date, chiar dacă acestea sunt stocate în străinătate. Propunerea UE, care nu a fost raportată anterior și care ar putea suferi modificări ulterioare, introduce, de asemenea, criterii obligatorii „non-preț” pentru licitațiile publice, inclusiv cerințe pentru software și hardware dezvoltate în cadrul UE, ceea ce ar dezavantaja marile companii tehnologice din SUA.

Planul executivului UE, care are nevoie de sprijinul celor 27 de țări ale blocului comunitar și al Parlamentului European în lunile următoare, ar putea atrage reacții negative din partea administrației Trump, care este deja critică la adresa legilor UE care vizează controlul marilor companii tehnologice și asigurarea faptului că acestea își supraveghează platformele pentru conținut ilegal și dăunător.

Alte criterii pentru selectarea furnizorilor de cloud pentru licitațiile critice ale statelor sunt nivelul de protecție a datelor, controlul țărilor terțe asupra datelor și serviciilor acestor furnizori și cât de deschise sunt piețele lor respective pentru serviciile cloud. Comisia a propus, de asemenea, să acționeze ca organism central de achiziții pentru țările și instituțiile UE, în vederea achiziționării de servicii pentru centre de date, servicii de cloud computing, software și sisteme de inteligență artificială pentru ea însăși și pentru aceste din urmă grupuri.

Proiectul stabilește, de asemenea, un proces simplificat de aprobare rapidă pentru centrele de date, care vor beneficia de acces preferențial la rețea și de taxe de rețea reduse pentru utilizarea de cipuri fabricate în Europa sau pentru reducerea costurilor cu energia.

Săptămâna trecută, Reuters a relatat despre Legea privind cipurile 2.0 din pachet, care va lărgi gama de companii care pot primi finanțare de stat în tehnologii strategice.

Amazon, Microsoft și Google au împreună o cotă de piață globală combinată de peste 60% în domeniul serviciilor cloud.

Cele trei companii au căutat să abordeze preocupările legate de suveranitate în diverse moduri. Amazon a lansat anul acesta un serviciu găzduit în întregime în Europa, separat fizic și legal de cealaltă infrastructură globală a sa.

Microsoft a lansat companii de cloud controlate local, cum ar fi Bleu, deținută de companiile franceze Capgemini și Orange, și Delos Cloud, o filială SAP care utilizează infrastructura Microsoft Azure. Google a încercat să rămână eligibilă pentru activități sensibile în domeniul cloud european prin intermediul S3NS, o societate mixtă în cloud controlată de Thales, și a unui parteneriat separat cu furnizorul francez OVHcloud.