Rusia, la ONU: România vine cu acuzații nefondate. Suntem gata să examinăm resturile dronei

Reprezentantul Rusiei: România a făcut afirmații nefondate. Suntem gata să participăm la o investigație dacă ne e dată dronaPublicat acum 9 minute
Reprezentantul Rusiei: "Reprezentantul Rusiei: "România a făcut afirmații nefondate. Romania a convocat în grabă această întâlnire, formulând acuzații nefondate și care nu sunt obiective, contra Rusiei. Credem că scopul acestei întâlniri este de a satisface cerința țărilor occidentale (...) Vrem să prezentăm versiunea obiectivă a evenimentelor, pentru că detaliile oferite de români privind căderea dronei pun probleme din punct de vedere factual și tehnic.
Este regretabil faptul că România nu a reușit să ofere date obiective Rusiei (...)
Dacă forțele armate ucrainene ar fi fost capabile să atace drona rusească lângă Reni, ar fi căzut acolo și nu ar fi zburat fără să se detoneze în aer. Împrejurările a ceea ce s-a întâmplat trebuie stabilite printr-o investigație depolitizată, cu participare rusească și suntem gata să participăm la o asemenea investigație doar dacă date obiective și rămășițe ale dronei sunt oferite pentru analize.
Doar în acest caz am putea face o evaluare exactă a ceea ce s-a întâmplat. Vă atragem atenția asupra incoerenței din declarațiile oficialilor români: întâi de toate, au vorbit despre o presupusă încălcare, o presupusă lovitură rusească asupra unui obiectiv civil. Mai târziu, președintele român Nicușor Dan a spus că este rezultatul unei activități a anti-aeriene ucrainene, care a făcut ca drona să își schimbe cursul și să intre în spațiul aerian românesc.
În același timp, posibilitatea unei provocări orchestrate de Kiev pentru a testa reacția statelor membre ale NATO și a le accelera implicarea directă în criză nu a fost nici măcar luată în considerare. Credem, de asemenea, că nu este o coincidență faptul că acest incident a intervenit la o zi după ce președintele Zelenski i-a cerut președintelui Trump ajutor în rachete, sisteme și sisteme antiaeriene Patriot. Zelenski s-a lamentat în mod public că Washingtonul i-a ignorat cererea."
Reprezentantul Danemarcei: E clar cine vrea pace și cine vrea războiPublicat acum 12 minute
Reprezentantul Danemarcei: La întâlnire, acum patru zile, în această sală, secretarul general a făcut un apel direct pentru pace în Ucraina și a avertizat că traiectoria care a dus la escaladare recentă riscă să scape de sub control.Cu toate acestea, la mai puțin de patru ore după aceea, o dronă rusească încărcată cu explozibil a trecut în spațiul aerian românesc și s-a lovit de un bloc la Galați, rănind doi civili. Danemarca condamnă activitățile nechibzuite și periculoase ale Rusiei și își exprimă simpatia față de cei răniți și civilii evacuați. Danemarca este solidară față de partenerul nostru în cadrul Uniunii Europene și aliat în cadrul NATO, România. Această incursiune cu drone reprezintă încă o activitate care face parte din agresiunea ilegală pentru Rusia în Ucraina. Este prima dată când sunt răniți civili români, dar de multe ori a fost încălcat spațiul aerian românesc. Din ce în ce mai frecvent, dronele rusești și avioanele de luptă au încălcat suveranitatea spațiului aerian în Europa.
Rusia și-a continuat barajul de dezinformare și, după cum am aflat acum două săptămâni, chiar aici, a amenințat chiar și un membru care este în Consiliul de Securitate. Acestea contrastează cu apelul la pace lansat de membrii ONU. Rusia a încălcat legea internațională când a început războiul. A acționat cu impunitate în Ucraina și dincolo de ea. Danemarca și aliații săi nu se lasă descurajați. Dimpotrivă, ultimele activități rusești ne arată încă o dată că trebuie să rămânem angajați în favoarea securității colective alături de aliați, să continuăm să oferim diplomatic sprijin politic, civil, diplomatic, militar Ucrainei și oamenilor săi. Vreau să închei spunând că Ucraina este deja de mai mult de un an în favoarea unei încetări a focului necondiționate și integrale. Este clar cine vrea pacea și cine este disperat să prelungească războiul.
Singura cale de a merge înainte este să respectăm principiile Cartei ONU și să asigurăm o pace de durată, care începe cu o încetare a focului. Danemarca își reafirmă angajamentul de a respecta Carta ONU și legislația internațională, cerând Rusiei să își înceteze ostilitățile"
Franța și Marea Britanie în ședința Consiliului de Securitate: Suntem umăr la umăr lângă Ucraina, România și toți aliații NATOPublicat acum 23 minute
Franța: "Rusia a desfășurat lovituri masive în nopțile de 23 - 24 mai contra civililor ucraineni și a infrastructurii civile, inclusiv prin folosirea rachetelor balistice, o tehnică ce poate purta focoase nucleare. Franța aduce aminte de obligațiile Rusiei conform legilor internaționale. Și Franța este alături de civilii ucraineni. Secretarul general a reiterat, pe 28 mai, că primul pas trebuie să fie o încetare a focului imediată, completă și fără condiții.
Franța și partenerii săi sunt gata să facă parte din acest efort și rămân angajați în favoarea eforturilor de a obține o pace durabilă în Ucraina. Suntem, de asemenea, alături de România, prietenul și aliatul nostru."
Regatul Unit: "Chiar vineri, o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe în Galați, în România, într-un atac pe timp de noapte contra Ucrainei, ducând la rănirea unor civili. Incidentul demonstrează impactul întreg al războiului în creștere al Rusiei contra Ucrainei, dincolo de granițele Ucrainei. Activitățile rusești reprezintă o încălcare serioasă a spațiului aerian al NATO. Au fost nechibzuite și inacceptabile, încălcând suveranitatea României. Regatul Unit condamnă cu tărie această escaladare care a pus în pericol viețile (oamenilor)
Încă o dată, Rusia a demonstrat că nu este interesată de viața civililor, de legea internațională și de suveranitatea vecinilor săi. Să afirmăm clar care sunt responsabilitățile. Acesta este un rezultat direct al invaziei ilegale la scară mare comisă de Rusia în Ucraina, care a provocat moartea a peste cincizeci de mii de civili. Din februarie 2022, Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru această escaladare și riscul în creștere asupra securității europene și euroatlantice. Secretarul general a cerut săptămâna trecută o încetare a focului deplină și necondiționată. Și Ucraina a arătat că este gata să ajungă la o pace durabilă și cerem Rusiei să fie de acord de îndată cu o încetare a focului deplină, necondiționată.
Regatul Unit își coordonează activitățile cu România și aliații din cadrul NATO, inclusiv prin contribuția noastră pentru poliția aeriană cu avioane ale Forțelor Aeriene Regale Britanice pe flancul estic. Tăria NATO este fără seamăn și este hotărâtă să asigure pacea și securitatea în Europa. Suntem uniți și vrem să apărăm fiecare centimetru pătrat de pe teritoriul NATO. După cum a spus și domnul prim-ministru al țării mele, suntem umăr la umăr lângă Ucraina, România și toți aliații din cadrul NATO. Facem presiuni asupra Rusiei să pună capăt războiului ilegal și nu vom înceta până ce nu se ajunge la o pace durabilă și dreaptă.
Zeci de state, solidare cu România la ONUPublicat acum 28 minute
Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit luni seară, de la ora 22, ora României, la solicitarea țării noastre ce o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind doi oameni.
„Imediat după incidentul dronei ruseşti care a explodat pe clădirea de apartamente din Galaţi, România a declanşat consultări la ONU şi a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 şi 35 din Carta Naţiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situaţii care pun în pericol menţinerea păcii şi securităţii internaţionale. Solicitarea României a fost sprijinită de parteneri şi aliaţi”, a anunţat ambasadorul României la ONU, Cornel Feruţă.
La evenimentul de la sediul ONU din New York participă și ministrul român de Externe, Oana Țoiu.