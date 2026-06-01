Reprezentantul Rusiei: "Reprezentantul Rusiei: "România a făcut afirmații nefondate. Romania a convocat în grabă această întâlnire, formulând acuzații nefondate și care nu sunt obiective, contra Rusiei. Credem că scopul acestei întâlniri este de a satisface cerința țărilor occidentale (...) Vrem să prezentăm versiunea obiectivă a evenimentelor, pentru că detaliile oferite de români privind căderea dronei pun probleme din punct de vedere factual și tehnic.

Este regretabil faptul că România nu a reușit să ofere date obiective Rusiei (...)

Dacă forțele armate ucrainene ar fi fost capabile să atace drona rusească lângă Reni, ar fi căzut acolo și nu ar fi zburat fără să se detoneze în aer. Împrejurările a ceea ce s-a întâmplat trebuie stabilite printr-o investigație depolitizată, cu participare rusească și suntem gata să participăm la o asemenea investigație doar dacă date obiective și rămășițe ale dronei sunt oferite pentru analize.

Doar în acest caz am putea face o evaluare exactă a ceea ce s-a întâmplat. Vă atragem atenția asupra incoerenței din declarațiile oficialilor români: întâi de toate, au vorbit despre o presupusă încălcare, o presupusă lovitură rusească asupra unui obiectiv civil. Mai târziu, președintele român Nicușor Dan a spus că este rezultatul unei activități a anti-aeriene ucrainene, care a făcut ca drona să își schimbe cursul și să intre în spațiul aerian românesc.

În același timp, posibilitatea unei provocări orchestrate de Kiev pentru a testa reacția statelor membre ale NATO și a le accelera implicarea directă în criză nu a fost nici măcar luată în considerare. Credem, de asemenea, că nu este o coincidență faptul că acest incident a intervenit la o zi după ce președintele Zelenski i-a cerut președintelui Trump ajutor în rachete, sisteme și sisteme antiaeriene Patriot. Zelenski s-a lamentat în mod public că Washingtonul i-a ignorat cererea."