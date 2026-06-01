Nepalul cere Marii Britanii să folosească hărți din perioada colonială ca să rezolve conflictul pe frontiera din Himalaya

2 minute de citit Publicat la 23:06 01 Iun 2026 Modificat la 23:07 01 Iun 2026

Disputa vizează regiunea Kalapani-Limpiyadhura-Lipulekh, o zonă cu importanță strategică situată între India, Nepal și Tibet. Sursa colaj foto: Getty Images

Marea Britanie a fost îndemnată să folosească hărți din perioada colonială pentru a rezolva disputa de frontieră din Himalaya, relatează The Telegraph. Nepalul dorește ca Regatul Unit să medieze conflictul cu India privind o regiune cu importanță strategică.

Premierul Nepalului, Balendra Shah, a declarat că revendicarea țării sale asupra unei regiuni din Himalaya este susținută de hărți din secolul al XIX-lea întocmite de britanici în perioada în care aceștia administrau India.

Prim-ministrul nepalez a mai precizat că guvernul său a solicitat în mod oficial ca Regatul Unit să medieze disputa teritorială.

"Am discutat nu doar cu India și China, ci și cu Guvernul britanic. Considerăm că și Anglia ar trebui să se implice, deoarece problema își are originea în perioada în care britanicii conduceau India", a menţionat Balendra Shah în timpul declaraţiilor.

Ulterior, acesta a mai adăugat: "Toate aceste aspecte ar trebui rezolvate prin dialog și negocieri diplomatice".

Disputa vizează regiunea Kalapani-Limpiyadhura-Lipulekh, o zonă cu importanță strategică situată între India, Nepal și Tibet, aflat sub administrația Chinei. India susține că teritoriul face parte din statul său nordic, Uttarakhand, și a respins constant pretențiile Nepalului.

Nepalul își întemeiază revendicările pe interpretarea sa a Tratatul de la Sugauli, semnat între Nepal și India Britanică în 1816.

Autoritățile nepaleze susțin că cei aproximativ 373 de kilometri pătrați de teritoriu sunt ocupați ilegal de India încă din timpul războiului sino-indian din 1962 și că revendicările lor sunt susținute de hărți realizate de Survey of British India între 1819 și 1879.

"Guvernul Nepalului a transmis oficial o notă diplomatică Indiei referitoare la ceea ce considerăm a fi o încălcare a teritoriului nepalez, inclusiv în zona Lipulekh, iar noi am primit deja un răspuns", a declarat Balendra Shah.

Potrivit Nepalului, India a propus înființarea unui grup comun format din istorici, topografi și experți în probleme teritoriale pentru a analiza revendicările concurente și a identifica o soluție prin dialog.

Luna trecută, Kumar Byanjankar, principalul consilier al premierului nepalez, s-a întâlnit cu Rob Fenn, ambasadorul britanic în Nepal, pentru a discuta dacă Marea Britanie ar putea contribui la clarificarea contextului istoric al disputei.

Potrivit oficialilor nepalezi, Rob Fenn i-a comunicat lui Kumar Byanjankar că disputa este o problemă bilaterală între Nepal și India, iar Marea Britanie nu are intenția de a se implica în soluționarea acesteia.

The Telegraph a mai scris că, în cursul lunii mai, Ministerul Afacerilor Externe al Nepalului și-a exprimat din nou opoziția față de traseul de pelerinaj Kailash Mansarovar, care traversează o zonă pe care o consideră parte a teritoriului nepalez.

Ministerul a precizat că și-a comunicat poziția atât Indiei, cât și Chinei, prin canale diplomatice, și a cerut în repetate rânduri Indiei să nu desfășoare activități în regiunea disputată, inclusiv construcția de drumuri, extinderea infrastructurii, comerțul la frontieră sau operațiuni legate de pelerinaj.

Autoritățile de la New Delhi au respins cele mai recente obiecții formulate de Nepal, argumentând că traseul prin trecătoarea Lipulekh este utilizat pentru acest pelerinaj încă din 1954.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a declarat:

"Acest lucru nu este nou. Pelerinajul Kailash Mansarovar se desfășoară pe această rută încă din 1954. Dacă există probleme de delimitare a frontierei, suntem pregătiți să le discutăm. Însă, formularea unor revendicări unilaterale nu este calea potrivită".