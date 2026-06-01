Elicoptere de atac ale Armatei SUA ar urma să fie relocate din Grecia în România pentru întărirea flancului estic

1 minut de citit Publicat la 23:13 01 Iun 2026 Modificat la 23:50 01 Iun 2026

FOTO: Hepta

Elicoptere ale Armatei SUA, de tip UH-60 „Black Hawk” și AH-64 „Apache”, vor fi relocate în România din Grecia, în cadrul unei rotații a forțelor americane desfășurate în Europa. Informația apare într-un comunicat al Ministerului Apărării din Bulgaria, publicat luni, care precizează că elicopterele vor tranzita spațiul aerian bulgar în zilele de 2 și 3 iunie 2026.

Elicopterele urmează să aterizeze în zona poligonului de antrenament Novo Selo, înainte de continuarea dislocării către România. Mișcarea face parte din operațiunea „Atlantic Resolve”, prin care Statele Unite își consolidează prezența militară pe flancul estic al NATO, mai precizează Ministerul Apărării din Bulgaria.

Autoritățile bulgare precizează că zborurile se vor desfășura pe rute aprobate și prestabilite, cu respectarea procedurilor de siguranță aeriană și a măsurilor de reducere a zgomotului.

Polonia, Estonia, Lituania, Letonia și România și-au exprimat toate public "interesul” în găzduirea de noi trupe americane, atât prin declarații publice făcute de autorități, cât și prin intermediul activităților private de lobby, potrivit unei analize Politico, din luna mai.

La începutul lunii mai, Donald Trump a luat decizia de retragere a 5.000 de militari din Germania, după ce cancelarul german, Frierdrich Merz, declarase anterior că SUA fuseseră „umilite” de Iran.

Conform Pentagonului, retragerea celor 5.000 de militari se va desfășura în 2027. În Germania vor mai rămâne, în continuare, 30.000 de soldați americani.

Teoretic, Polonia și România, ar dispune de capacitatea și spațiile necesare unei astfel de relocări, în vreme ce în țările baltice, „nu există mult spațiu și ar fi necesare planificări suplimentare și noi construcții de (elemente de infrastructură)”.