Antena 3 CNN Actualitate Începe golirea Lacului Herăstrău, de marți. PMB: „E periculos în zonă și există risc de prăbușire. Malurile deja sunt surpate”

Începe golirea Lacului Herăstrău, de marți. PMB: „E periculos în zonă și există risc de prăbușire. Malurile deja sunt surpate”

R.M.
1 minut de citit Publicat la 21:17 01 Iun 2026 Modificat la 21:18 01 Iun 2026
Urmăreşte Antena 3 CNN pe Discover Adaugă Antena 3 CNN ca sursă preferată
711425756_1337144355259932_6983478160321971208_n
Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă, a transmis PMB / Sursă foto: Facebook - PMB

Primăria Municipiului București (PMB) a transmis că începând de marți, 2 iunie, începe procesul de golire a Lacului Herăstrău pentru realizarea lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. „Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire”, a transmis instituția.

„Start golirii Lacului Herăstrău! Începând de mâine, colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti scot apa. 

Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă.

Până atunci, relocăm rațele pe Lacul Floreasca, iar, odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac. 

Și, așa cum a promis primarul general Ciprian Ciucu, începem punerea în siguranță a malurilor.

Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire. Deja sunt surpate!”,  a transmis Primăria Capitalei, pe pagina de Facebook.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că:

„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. 

Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a explicat edilul.
Parcul Herăstrău, cel mai mare parc din București, nu a trecut printr-o reamenajare de ansamblu de mai multe decenii, iar starea infrastructurii – de la malurile lacului la alei și mobilier urban – a fost criticată constant de bucureșteni.

Ştiri video recomandate
×
Etichete: parcul herastrau Primăria Municipiului Bucureşti Ciprian Ciucu primarul general al capitalei

Abonează-te la canalul de WhatsApp Antena 3 CNN

Fanatik

Antena Sport

Observator News

Longevity Magazine

Citește mai multe din Actualitate
» Citește mai multe din Actualitate
Parteneri
TOP articole
Parteneri
x close