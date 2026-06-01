Începe golirea Lacului Herăstrău, de marți. PMB: „E periculos în zonă și există risc de prăbușire. Malurile deja sunt surpate”

1 minut de citit Publicat la 21:17 01 Iun 2026 Modificat la 21:18 01 Iun 2026

Sursă foto: Facebook - PMB

Primăria Municipiului București (PMB) a transmis că începând de marți, 2 iunie, începe procesul de golire a Lacului Herăstrău pentru realizarea lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor. „Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire”, a transmis instituția.

„Start golirii Lacului Herăstrău! Începând de mâine, colegii de la Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti scot apa.

Procesul de scădere va dura până pe 8 iunie atunci când intră cu utilajele în cuvă.

Până atunci, relocăm rațele pe Lacul Floreasca, iar, odată ce apa va curge, peștii vor ajunge în următorul lac.

Și, așa cum a promis primarul general Ciprian Ciucu, începem punerea în siguranță a malurilor.

Acum, e periculos în zonă și există risc de prăbușire. Deja sunt surpate!”, a transmis Primăria Capitalei, pe pagina de Facebook.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a transmis că:

„Lucrările presupun golirea lacului, curăţarea cuvei lacului, care este murdară şi colmatată, şi execuţia lucrărilor de sprijinire şi consolidare a malurilor.

Facem lucrări care să reziste 100 de ani”, a explicat edilul.

Parcul Herăstrău, cel mai mare parc din București, nu a trecut printr-o reamenajare de ansamblu de mai multe decenii, iar starea infrastructurii – de la malurile lacului la alei și mobilier urban – a fost criticată constant de bucureșteni.