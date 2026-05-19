Herăstrău, cel mai mare parc din București, intră în reamenajare. Primăria anunță golirea lacului și un masterplan

1 minut de citit Publicat la 19:22 19 Mai 2026 Modificat la 19:22 19 Mai 2026

Parcul Herăstrău. sursa foto: Facebook / Primăria Municipiului București

Primăria Municipiului București a anunțat că va demara lucrări de reamenajare a Parcului Herăstrău. Prima etapă presupune golirea lacului în următoarele două-trei săptămâni pentru intervenții la apărările de mal, concomitent cu realizarea unor expertize tehnice la pontoane și debarcadere, notează Agerpres.

„În 2-3 săptămâni, golim lacul de apă şi ne apucăm de apărările de mal. Concomitent, vom face expertize pentru a stabili soluţii tehnice de intervenţie la pontoane şi debarcadere”, au scris reprezentanţii Primăriei Capitalei, marți, pe Facebook.

Anunțul vine după o dezbatere publică organizată în parc săptămâna trecută și o ședință a primarului Ciprian Ciucu cu directorii de la Urbanism, Investiții și ALPAB.

Pentru ansamblul parcului, municipalitatea intenționează să contracteze experți care să elaboreze un plan de management și un masterplan. Aceste documente ar urma să stabilească intervențiile la alei, mobilier urban, locuri de joacă, iluminat, chioșcuri, vegetație și zone de recreere. Primarul a anunțat un termen de trei-patru luni pentru finalizarea masterplanului.

„Acum, când mă duc în Parcul Herăstrău, vă spun sincer că-mi e ruşine. Şi vreau să arate un pic mai bine. În următoarele 3-4 luni vrem să avem gata masterplanul şi să ştim ce avem de făcut, să putem să ne apucăm de treabă. Din toamna asta, pe termen scurt, putem să intervenim. Ne gândim să amplasăm şi o statuie a regelui Mihai I”, a declarat Ciucu.

Masterplanul și planul de management vor sta la baza elaborării PUZ-ului – planul urbanistic zonal care reglementează ce poate fi construit și amenajat în perimetrul parcului.

Parcul Herăstrău, cel mai mare parc din București, nu a trecut printr-o reamenajare de ansamblu de mai multe decenii, iar starea infrastructurii – de la malurile lacului la alei și mobilier urban – a fost criticată constant de bucureșteni.